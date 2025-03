Derby della Calabria su DAZN: Catanzaro-Cosenza gratis per la 30ª giornata di Serie B. Tutti i dettagli

Calcio Serie B, Catanzaro-Cosenza in diretta gratuita su DAZN: ecco come vedere il match della 30ª giornata>

La Serie BKT entra nel vivo con la 30ª giornata di campionato, e uno dei match più attesi è senza dubbio il derby calabrese tra Catanzaro e Cosenza. La sfida, che andrà in scena domenica 16 marzo 2025 alle ore 17:15 allo Stadio Nicola Ceravolo, sarà visibile gratuitamente su DAZN. Un'occasione imperdibile per i tifosi di entrambe le squadre, che potranno godersi il match senza alcun costo aggiuntivo.

Come vedere Catanzaro-Cosenza gratis su DAZN

Per accedere gratuitamente alla diretta dell’incontro, basterà registrarsi sulla piattaforma DAZN. Ecco i semplici passaggi per seguire il match:

Accedere al sito DAZN - Collegarsi all’indirizzo dazn.com/home; Selezionare un contenuto free - Sulla home page saranno disponibili alcuni eventi gratuiti, tra cui la partita Catanzaro-Cosenza; Effettuare la registrazione - Inserire e-mail, nome e cognome per creare un account senza alcun costo; Godersi la partita - Una volta completata la registrazione, sarà possibile accedere al match in diretta.

Per chi è già registrato su DAZN, abbonato o meno, sarà sufficiente effettuare il login con le proprie credenziali e accedere alla diretta.

Un derby dal sapore speciale

La sfida tra Catanzaro e Cosenza rappresenta uno dei momenti più caldi della stagione. Oltre alla storica rivalità, entrambe le squadre sono in corsa per obiettivi importanti in classifica. Il match si preannuncia combattuto, con un Catanzaro in cerca di punti preziosi per la promozione e un Cosenza determinato a consolidare la propria posizione.

Ad arricchire la telecronaca ci sarà il commento tecnico di Orazio Accomando, pronto a raccontare ogni dettaglio della partita con la sua esperienza e competenza.

DAZN amplia l’offerta gratuita

La decisione di trasmettere gratuitamente Catanzaro-Cosenza rientra nella strategia di DAZN di avvicinare sempre più tifosi al proprio servizio. L’iniziativa consente agli appassionati di calcio di accedere a contenuti di qualità senza necessità di sottoscrivere un abbonamento.

Non resta che prepararsi per vivere un pomeriggio di grande calcio, all’insegna della passione e dello spettacolo. Il fischio d’inizio è fissato per le 17:15: appuntamento su DAZN per non perdere neanche un minuto di questo imperdibile derby calabrese!