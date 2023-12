Calcio Serie B: Catanzaro-Modena 1-2. La decide Bozhanaj al 95'. Il commento e interviste post-partita del tecnico (Highlights-video)

CATANZARO, 04 NOV. - Vince il Modena. Ad un solo minuto dal termine del recupero è la zampata decisiva di Bozhanaj a rompere l’equilibrio dell’1-1, maturato nel primo tempo grazie al vantaggio giallorosso arrivato con una rasoiata di Vandeputte rimontata dal diagonale di Manconi pochi minuti dopo, nel momento migliore del Catanzaro.

Prima e dopo padrone del campo è stato il ponente che ha soffiato in favore del Modena nel primo tempo in una gara in cui le squadre non si sono risparmiate con alcune azioni che potevano essere capitalizzate al meglio dalla formazione di mister Vivarini che al 94’ ha colto anche una traversa con Ambrosino e, sul capovolgimento di fronte, ha subito la rete che ha chiuso in extremis la gara regalando il sorpasso in classifica dei canarini.

Carlo Talarico





Il tabellino:

CATANZARO-MODENA 1-2

MARCATORI: 19’ pt Vandeputte (C), 27’ pt Manconi (M), 50’ st Bozhanaj (M).

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Oliveri, Scognamillo, Brighenti, Veroli; Stoppa, (26’ st Sounas), Ghion (38’ st D’Andrea), Pontisso (26’ st Pompetti), Vandeputte; Donnarumma (13’ st Biasci), Iemmello (13’ st Ambrosino). A disp.: Sala, Krastev, Katseris, Situm, Miranda, Krajnc, Brignola. All.: Vivarini.

MODENA (4-4-2): Seculin; Oukhadda, Riccio, Zaro, Ponsi (28’ st Pergreffi); Duca, Magnino, Palumbo, Guiebre, (15’ st Bonfanti); Tremolada (28’ st Bozhanaj), Manconi (38’ st Cotali). A disp.: Vandelli, Leonardi, Giovannini, Battistella, Vukusic, Mondele, Abiuso. All.: Bianco.

ARBITRO: Di Bello di Brindisi.

Guardalinee: Lo Cicero e Ceccon.

Quarto uomo: Bordin.

Var: Di Martino. Avar: Volpi.

AMMONITI: Manconi (M), Ponsi (M), Palumbo (M), Bozhanaj (M), Scognamillo (C), Brighenti (C).

NOTE: spettatori 9688, 4317 paganti (di cui 142 ospiti) e 5371 abbonati, incasso totale 149.355 euro. Angoli: 2-2. Recupero: pt 4’, st 6’.





Catanzaro Vs Modena: Video Intervista al Tecnico Vincenzo Vivarini

Dopo la gara tra Catanzaro e Modena, abbiamo avuto l'opportunità di intervistare il tecnico del Catanzaro, Vincenzo Vivarini, per ottenere le sue impressioni sulla partita e sulle prestazioni della sua squadra.

Mister Vivarini, la partita è stata intensa e ha visto il Modena prevalere nel finale. Cosa ne pensa delle prestazioni della sua squadra?

"Mister Partiamo dalla fine. Insomma, è un episodio che decide tutto. Noi abbiamo colpito la traversa, mentre loro hanno segnato in contropiede. Dopo un primo tempo ottimo, forse il Modena aveva preso le misure nel secondo tempo. Tuttavia, abbiamo ripreso in mano la partita dopo alcuni cambi e abbiamo creato opportunità. Se guardiamo agli episodi, credo che meritassimo la vittoria."

Il Catanzaro ha dimostrato di lottare su ogni pallone e di avere un approccio pulito al gioco. Qual è il suo pensiero su questo?

"Siamo una squadra pulita che cerca di giocare a calcio. Voglio sottolineare che dobbiamo tutelare i nostri giocatori di qualità, come Gemmell e Vande, affinché possano esprimere il loro talento senza subire fallosi brutali. Nel calcio, ciò che conta è lo spettacolo, e a volte serve una mano leggera dall'arbitro per preservare il gioco."

La pressione alta del Modena ha messo in difficoltà la sua squadra in alcune fasi della partita. Come ha cercato di affrontarla?

"La pressione alta del Modena ci ha messo alla prova, ma abbiamo cercato diverse soluzioni tattiche per superarla. Abbiamo provato a spostare i centrocampisti sulle fasce e a cambiare il sistema di gioco per adattarci. Nel complesso, abbiamo fatto del nostro meglio per gestire la situazione."

In conclusione, come affronterà la squalifica di Ambrosino e come preparerà la squadra per le prossime sfide?

"La squalifica di Ambrosino è una sfida che affronteremo con la massima professionalità. Abbiamo difensori come Scognamillo e Brighenti che stanno dimostrando grandi prestazioni, quindi avremo l'opportunità di vedere altri giocatori in azione. L'importante è mantenere la fiducia e l'entusiasmo, nonostante le difficoltà. Continueremo a lavorare duramente e a cercare di ottenere risultati positivi nelle prossime partite."

L'intervista al tecnico Vincenzo Vivarini ha fornito uno sguardo approfondito sulla partita e la mentalità della squadra del Catanzaro. Nonostante la sconfitta, sembra che la squadra sia determinata a continuare a lottare e a migliorare nelle prossime sfide.

Di seguito video intervista integrale del tecnico Vivarini nel dopo gara di Catanzaro Vs Modena 1-2







Mister Bianco: “una vittoria con le p…”

“Una vittoria importantissima per noi e per tutta la nostra gente”. Al fischio finale Paolo Bianco è corso a ringraziare i 142 tifosi giunti al Ceravolo, nel post-partita commenta così il grande successo ottenuto in Calabria: “E’ stata una bella partita contro un avversario forte, che lo ha dimostrato anche oggi- commenta il tecnico. Siamo stati bravi a resistere al loro ottimo avvio, dopo il gol abbiamo preso consapevolezza e abbiamo meritato di vincere, è stato un successo voluto fino alla fine. Devo far i complimenti alla squadra, che è venuta a Catanzaro imponendo il proprio gioco, non facendo giocare gli avversari.

Parole importanti per l’autore del gol vittoria: “Bozhanaj è un giocatore che ha qualcosa di diverso dalla maggior parte dei giocatori di questa categoria, è logico che vada aspettato, bisogna anche farlo sbagliare. Oggi, dopo la punizione calciata bene, ha fatto un gol nel recupero da calciatore di categoria superiore-conclude Bianco-, vuol dire che ha anche il carattere giusto”

Ascolta l'audio wcco le parole di Paolo Bianco al termine di Catanzaro-Modena:









Gli highlights di Catanzaro Vs Modena 1-2