Calcio Serie B: Catanzaro-Spezia 3-0 Un secondo tempo da via col vento di marca giallorossa. Il commento e interviste post-partita del tecnico (Highlights-video)

CATANZARO, 30 AGO – Un secondo tempo sontuoso, con l’aiuto del vento che nel primo aveva favorito lo Spezia, regala al Catanzaro un successo meritato davanti ad un pubblico tanto numeroso quanto passionale.

Dopo una prima frazione in cui i giallorossi hanno sofferto il possesso dello Spezia che si è affidato soprattutto alle conclusioni su punizione e corner di Salvatore Esposito, nella ripresa il Catanzaro ha dapprima sbloccato con Biasci, su palla servita da Iemmello, quindi ha raddoppiato, sulla punizione di Vandeputte per l’autorete di Nikolaou.

Il 3-0 è arrivato sul sinistro dalla distanza del neo entrato Pompetti che ha chiuso una gara che regala al Catanzaro il secondo posto.

Carlo Talarico

Il tabellino:

CATANZARO-SPEZIA 3-0

MARCATORI: 7’ st Biasci (C), 14’ st Nikolau (S aut.), 28’ st Pompetti (C).

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Situm, Scognamillo, Brighenti, Krajnc; Sounas (17’ st Oliveri), Ghion (34’ st Verna), Pontisso (24’ st Pompetti), Vandeputte; Iemmello (24’ st D’Andrea), Biasci (33’ st Donnarumma). A disp.: Sala, Krastev, Veroli, Stoppa, Katseris, Brignola, Curcio. All.: Vivarini.

SPEZIA (4-3-3): Dragowski; Amian, Muhl, Nikolaou, Bastoni (27’ st Moutinho); Cassata, Esposito S., Bandinelli (15’ st Zurkowski); Kouda (15’ st Krollis), Moro (19’ st Esposito F.), Antonucci (27’ st Cipot). A disp.: Zoet, Zovko, Ekdal, Pietra, Gelashvili, Candelari, Hristov. All.: Alvini.

ARBITRO: Zufferli di Udine.

Guardalinee: Scarpa e Arace.

Quarto uomo: Ubaldi.

Var: Paterna. Avar: Paganessi.

ESPULSO: 49’ st Oliveri (C) per condotta violenta.

AMMONITI: Amian (S), Scognamillo (C), Bandinelli (S).

NOTE: Al 20’ pt Fulignati (C) ha parato un rigore a Moro. Spettatori 12196, 7394 paganti e 4802 abbonati, incasso non comunicato. Ang





Nel Postpartita il MISTER VIVARINI Elogia la Crescita della Squadra e l'Entusiasmo dei Tifosi

Nel match tra Catanzaro e Spezia, il tecnico Vivarini ha elogiato la capacità della sua squadra di resistere sotto la pressione del primo tempo. Ha sottolineato che, nonostante l'intensità della prestazione dello Spezia, il Catanzaro è stato bravo a difendersi e a mantenere la compattezza. Ha riconosciuto la forza del vento nel primo tempo, che ha favorito lo Spezia nelle azioni offensive grazie alla possibilità di guadagnare terreno con palle lunghe.

Il tecnico ha enfatizzato la qualità del Catanzaro, che è emersa nel secondo tempo. Ha osservato che quando lo Spezia ha avuto meno possibilità di sfruttare le palle lunghe a causa delle condizioni del vento, il Catanzaro ha preso il controllo del gioco e ha dimostrato le proprie abilità. Ha elogiato le individualità della squadra che si sono fatte rispettare, nonostante la categoria in cui giocano.

Vivarini ha dedicato delle parole speciali al giocatore Scognamillo, attribuendo a lui il merito del gol che ha portato alla vittoria. Ha lodato la personalità e l'atteggiamento positivo di Scognamillo, sottolineando il suo ruolo cruciale nello spogliatoio e nell'energia che trasmette alla squadra.

Il tecnico ha riconosciuto che la squadra è cresciuta nel secondo tempo, diventando più libera e convinta nelle proprie azioni. Ha attribuito questo cambiamento alla crescente mentalità vincente della squadra e al suo spirito elevato. Ha anche analizzato l'andamento del primo tempo, in cui il Catanzaro ha subito poche azioni da parte dello Spezia, dimostrando una solida difesa.

L'allenatore ha parlato della sfida fisica della partita, sottolineando che, nonostante la squadra possa avere giocatori di statura inferiore, la velocità e la tecnica sono aspetti su cui devono puntare. Ha evidenziato come nel primo tempo lo Spezia abbia cercato soluzioni con palle lunghe e gioco sporco, ma che la determinazione del Catanzaro abbia fatto la differenza.

Vivarini ha esaltato l'atmosfera nell'ormai riammodernato stadio Ceravolo. Ha riconosciuto che giocare in uno stadio pieno di tifosi entusiasti ha trasportato la squadra a dare il massimo. Ha espresso l'auspicio di mantenere questo entusiasmo per tutto il campionato, auspicando un finale positivo per il Catanzaro e per i suoi sostenitori. Ha concluso evidenziando che il supporto dei tifosi è un fattore fondamentale e che spera di poter continuare a regalare loro momenti di gioia.

Il Video commento e interviste post-partita del tecnico Vivarini





MISTER ALVINI nel dopo gara Catanzaro Spezia finita 3-0 : "non siamo questi, è mancata la reazione dopo lo svantaggio

Al termine della sfida del "Ceravolo", il tecnico aquilotto Massimiliano Alvini commenta così la prestazione della sua squadra: "Abbiamo giocato un primo tempo importante, abbiamo avuto l’occasione per andare in vantaggio, ma purtroppo così non è stato. Anche nella ripresa avevamo approcciato bene inizialmente, poi al primo tiro gli avversari sono riusciti a segnare e dopo il gol siamo usciti dalla partita. C’è quindi tutto il demerito nostro e al tempo stesso merito del Catanzaro che ne ha approfittato.

Il gol dell’1-0 ci ha fatto uscire dalla partita, questa è una cosa che mi ferisce, perché sono convinto che non siamo questi. Da quel momento lì avremmo potuto e dovuto rimettere in piedi la partita, perché ne siamo capaci. Questo è stato il dispiacere più grosso ed è nostra responsabilità.

Il Catanzaro è un’ottima squadra, ne siamo consapevoli, ha vinto meritatamente, direi che noi non siamo stati efficaci, siamo stati bravi a gestirla, fino al momento dell’1-0, ma da lì in poi qualcosa è mancato. È una sconfitta pesante, dalla quale dobbiamo subito rialzarci in vista del prossimo impegno.

L’errore dal dischetto senza dubbio ha influenzato l’andamento della gara, si tratta di un dettaglio importante, ma quello che più mi ha deluso non è quello, bensì la gestione dopo lo svantaggio, perché lo Spezia non può uscire dalla partita a questo modo. Il demerito è nostro, assolutamente, perché non può essere un rigore sbagliato ad avere deciso un risultato così negativo”.







Tommaso Biasci: Il Gol decisivo, l'emozione del ritorno e la determinazione nella Serie B

Tommaso Biasci, dopo la vittoria contro lo Spezia, ha condiviso un ampio riassunto della partita e delle emozioni vissute. Biasci, noto come Tommaso Antonio Argentieri della Calabria, è stato protagonista con un gol straordinario che ha aperto una partita difficile. Ha espresso la sua gioia per essere tornato nello stadio di casa, circondato dai tifosi, e ha sottolineato la carica agonistica che la squadra ha portato in campo.

L'atmosfera durante il riscaldamento e l'ingresso in campo è stata carica di emozione e determinazione, poiché la squadra desiderava mostrare il proprio valore e dimostrare che può competere con ogni avversario. Nonostante l'avversità incontrata durante la partita, come il primo tempo giocato contro il vento, la squadra ha continuato a mantenere la propria identità di gioco.

Riguardo al gol segnato, Biasci si è detto felice e ha descritto l'emozione intensa che ha provato nel realizzare un gol così importante. Ha risposto a domande riguardanti la sua esultanza, spiegando che era un gesto in risposta a un video condiviso con un compagno di squadra prima della partita. Questo video aveva ispirato l'esultanza, che è stata ripetuta in occasione del gol.

Biasci ha affrontato anche il tema della sua giovane età (28 anni) e il fatto che abbia segnato due gol nelle prime tre partite, simile a quanto fatto nella stagione precedente. Ha affermato che, sebbene sia felice dei risultati personali, l'obiettivo principale è il successo della squadra. Ha dimostrato fiducia nella forza del team e ha sottolineato che la squadra si sta impegnando a mantenere alte prestazioni anche in Serie B, dimostrando che possono competere contro qualsiasi avversario.

Guardando avanti, Biasci ha anticipato l'approccio della squadra alla prossima partita contro Lecco, sottolineando che la squadra intende giocare con la propria identità e cercare di vincere ovunque si trovi. Ha riconosciuto che il livello in Serie B è più elevato, ma la mentalità della squadra è di affrontare ogni partita con determinazione e cercare il risultato positivo.

In sintesi, il riassunto ampio della dichiarazione di Tommaso Biasci evidenzia la sua gioia per la vittoria contro lo Spezia, l'importanza di mantenere l'identità di gioco e la fiducia nella squadra per affrontare sfide future in Serie B.

Video commento di Biasci dopo la vittoria con lo spezia





MARCO POMPETTI: un esordio vincente con emozioni e dediche dopo la vittoria ai genitori contro lo Spezia

Nel video commento di Marco Pompetti dopo la vittoria contro lo Spezia, Marco esprime la sua soddisfazione per la vittoria e per la sua prestazione. Inizia congratulandosi con Ceravolo per il gol incredibile segnato durante l'esordio importante. Marco sottolinea che questa vittoria è stata meritata non solo per il gol, ma anche per la prestazione dell'intera squadra.

Nel primo tempo della partita, il Catanzaro ha affrontato una squadra forte come lo Spezia e ha retto bene. Nel secondo tempo, il Catanzaro è riuscito a segnare grazie a Tommy e da lì è cambiato il corso del gioco. Marco è molto contento della vittoria, soprattutto per come la squadra ha tenuto il controllo della partita nel secondo tempo.

Quando gli viene chiesto delle sue emozioni dopo il gol fantastico segnato, Marco menziona che le emozioni iniziano già quando sono arrivati allo stadio e hanno visto il pubblico caloroso. L'accoglienza è stata oltre le sue aspettative e ha dato a lui e ai suoi compagni una grande forza per affrontare la partita. Dopo il gol, l'emozione è stata incontenibile e l'ha condivisa con il pubblico e i compagni.

Riguardo al suo inserimento nella squadra, Marco è consapevole della complessità del suo ruolo come nuovo arrivato in una squadra che gioca a memoria da un anno e mezzo. Tuttavia, si è impegnato a seguire le indicazioni del mister e a dare il suo contributo in campo. Lavora duramente per adattarsi al contesto tattico e a imparare dai compagni, soprattutto dai centrocampisti esperti.

Un giornalista gli chiede riguardo alla rabbia dei giocatori che entrano in campo nel secondo tempo. Marco conferma che questa rabbia è presente e che la squadra è brava a sfruttare le opportunità quando si presentano. Questo aiuta la squadra a gestire le varie fasi della partita e a rimanere concentrati anche nei momenti difficili.

Quando gli viene chiesto riguardo alla stanchezza, Marco sottolinea che le prime partite sono aiutate dall'entusiasmo delle vittorie. Sebbene alcuni giocatori possano essere più stanchi di altri, la squadra ha una rosa forte e tutti sono pronti a dare il loro contributo. Riguardo all'arrivo di un nuovo centrocampista dal mercato, Marco lascia che la società si occupi di questi aspetti.

Infine, Marco dedica il suo primo gol in Serie B ai suoi genitori, che sono sempre stati al suo fianco anche nei momenti difficili. Concludendo, esprime la sua gratitudine per la vittoria e per l'opportunità di giocare a calcio.

Video commento di Marco Pompetti dopo la vittoria con lo Spezia





Gli highlights di Catanzaro-Spezia 3-0

Highlights | Catanzaro vs Spezia (3-0) - SERIE BKT