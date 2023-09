Calcio Serie B: Catanzaro-Ternana 2-1. Biasci in apertura e Vandeputte nel finale. Il commento e interviste post-partita del tecnico (Highlights-video)

LECCE, 27 AGO. - Vince il Catanzaro su una Ternana mai doma. Ma per arrivare ai tre punti bisogna arrivare al finale, allorquando Vivarini ha inserito tutte le forze fresche possibili e, confidando nella vivacità dei nuovi innesti, ha trovato una serpentina di D’Andrea messo giù in area da Proietti. Nessun dubbio, è rigore. Tocca a Vandeputte trasformare il rigore che chiude i giochi sul 2-1 per i giallorossi.

Riavvolgendo il nastro delle emozioni di una gara disputata correttamente da entrambe le formazioni e bene arbitrata, il Catanzaro era andato in vantaggio al 10’ con Biasci, sugli sviluppi del colpo di testa di Iemmello smanacciato da Iannarilli.

Il pareggio delle Fere era arrivato nel finale di tempo con Raimondo, in scivolata appostato sul secondo palo sul filtrante in diagonale di Mantovano.

Mister Vivarini commenta la partita Catanzaro-Ternana finita 2-1

Il Catanzaro ha ottenuto una vittoria molto attesa, voluta e sofferta in Serie B, dopo 6.358 giorni dalla sua ultima vittoria. La squadra ha affrontato la Ternana con grande determinazione, nonostante l'assenza del pubblico che di solito dà ulteriore energia. Il Catanzaro ha cercato di ovviare a questa mancanza, giocando anche per i tifosi che erano a casa. Nonostante la paura di un pareggio, la squadra ha cercato di sfruttare le proprie armi e si è dimostrata propositiva nel gioco.

La partita è stata caratterizzata da una squadra fisica come la Ternana che ha complicato le cose per il Catanzaro, anche a causa di momenti in cui la squadra aveva difficoltà a gestire il pressing avversario. Nonostante ciò, la squadra è riuscita a mettere in campo una buona prestazione, lavorando sulle fasce laterali e cercando di sfruttare le proprie qualità.

Il tecnico ha sottolineato che la vittoria è stata meritata e ha elogiato l'impegno dei giocatori, inclusi i nuovi arrivati come D'Andrea, Stoppa e Cringe, che hanno dimostrato di poter fare la differenza. Il mister ha confermato che la filosofia della squadra non è cambiata rispetto all'anno precedente e che il piano tattico è rimasto lo stesso. Nonostante la Serie B sia un campionato fisico e di grande impatto, il Catanzaro punta a confermarsi e migliorare nel corso delle prossime partite, cercando di integrare al meglio i nuovi giocatori e lavorando sulla solidità difensiva.

Nella video intervista al tecnico Lucarelli, sono stati discussi vari aspetti della partita e del campionato. Lucarelli ha inizialmente commentato gli episodi cruciali della gara. Ha sottolineato due errori difensivi che hanno portato ai gol avversari: il primo è stato un cross ricevuto senza pressione da un giocatore del Catanzaro, e il secondo è stato un calcio di rigore commesso subito dopo un'ingenuità difensiva. Questi episodi hanno determinato il risultato finale.

Lucarelli ha elogiato la buona performance delle squadre in campo, sottolineando che entrambe hanno dato battaglia e giocato bene. Riguardo al campionato, ha affermato che è ancora all'inizio e che ci sono ancora due partite da disputare.

Ha riconosciuto che la Ternana e il Catanzaro sono squadre con uno spirito battagliero, che si basa su una tradizione di gioco solido e determinazione. Lucarelli ha anche notato che il Catanzaro, in particolare, sembra avere una buona squadra, amalgamata e rinforzata con giocatori che si adattano al suo stile di gioco.

L'intervistatore ha chiesto quali potrebbero essere gli obiettivi per squadre come la Ternana e il Catanzaro, che in passato hanno ottenuto successi significativi. Lucarelli ha risposto che ogni anno una squadra promossa dalla Serie C si candida per i vertici della classifica. Ha affermato che il Catanzaro sembra avere le capacità e l'amalgama necessari per lottare in alto, considerando anche il vantaggio di giocare nel proprio stadio. Tuttavia, ha anche riconosciuto che il suo obiettivo principale è salvare la squadra, data la giovane età del suo roster e le recenti modifiche nel gruppo.

In conclusione, Lucarelli ha espresso rammarico per la sconfitta ma ha anche lodato il Catanzaro per aver sfruttato gli errori della sua squadra. Ha indicato la necessità di lavorare sulla difesa e sulle ingenuità, sia per evitare futuri risultati negativi che per consolidare la squadra giovane. Infine, ha riconosciuto la sfida di mantenersi in Serie B, ponendo l'accento sull'eliminazione degli errori difensivi che sono costati punti preziosi in diverse partite, inclusa quella contro la Sampdoria.





Il tabellino:

Catanzaro – Ternana 2 – 1 (1 – 1 al primo tempo)

Catanzaro (4-4-2): Fulignati, Situm, Scognamillo, Brighenti, Veroli (34’ st Krajnc); Oliveri (14’ st Stoppa), Verna (14’ st Pompetti), Ghion, Vandeputte; Biasci (34’ st D’Andrea), Iemmello (14’ st Donnarumma)

A disposizione: Sala, Krastev, Curcio, Brignola, Pontisso, Sounas, Katseris

Allenatore: V. Vivarini

Ternana (3-5-2): Iannarilli: Mantovani, Sorensen, Cilli; Diakité, Lobojko (18’ st Proietti), Luperini (18’ st Marginean), Pyyhtiä, Corrado (1’ st Favasuli); Raimondo (30’ st Failli), Falletti (36’ st Di Stefano)

A disposizione: Brazao, Capanni, Casasola,, Capuano, Paghera, Travaglini, Lucchesi

Allenatore: C. Lucarelli

Arbitro: Baroni Assistenti: Barone e Ceolin Quarto ufficiale: Di Reda

Var: Pairetto

Ass. Var: Di Marco

Angoli: quattro Catanzaro, sei Ternana

Recupero: 4‘ pt; 6’ st

Ammoniti: 8’ st Luperini (T), 10’ st Situm (C); 47’ st Sorensen (T)

Marcatori: 10’ pt Biasci (C), 45’ pt Raimondo (T); 43’ st Vandeputte (C) (rig)