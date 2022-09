Calcio: Serie B, De Lieto responsabile organizzativo Cosenza. Il presidente Guarascio rafforza la struttura societaria

COSENZA, 22 SET - Il Cosenza, in serie positiva da tre giornate nel campionato di serie B, rafforza la struttura societaria. Il club del presidente Eugenio Guarascio ha infatti annunciato la nomina di Emanuele De Lieto Vollaro nel ruolo di responsabile organizzativo della società. De Lieto Vollaro, romano, 41 anni, è laureato in ingegneria.

Diplomato al corso da direttore sportivo professionista presso il Centro tecnico federale a Coverciano, è docente universitario presso l'Università Roma Tre e ha maturato esperienze gestionali sia nell'ambito delle grandi aziende (tra cui il Gruppo Gdfsuez, oggi Engie) sia in quello sportivo calcistico, che ha praticato prima come giocatore e poi come ds e dg presso società calcistiche della Lega Dilettanti