Calcio Serie B: interviste prepartita di Bari vs Catanzaro con dichiarazioni di Vivarini e Mignani. I convocati Video

Il mister Vincenzo Vivarini ha rilasciato un'intervista pre-gara prima della sfida tra Bari e Catanzaro. Vivarini ha iniziato sottolineando l'importanza dell'evento, evidenziando che si tratta di una partita in una grande piazza, in uno stadio spettacolare, contro una squadra di alto livello che ha ottenuto buoni risultati l'anno precedente e sta continuando a far bene quest'anno.

Entrando nei dettagli della partita, Vivarini ha sottolineato che entrambe le squadre hanno studiato l'avversario e che hanno avuto una settimana per lavorare tatticamente. Ha evidenziato la necessità di superare la difesa avversaria, che è molto solida e concede pochissimi spazi. Inoltre, ha menzionato la recente sconfitta della sua squadra contro il Parma e l'importanza di un pronto riscatto. Ha sottolineato che la rosa del suo team è ampia e che ci sono giovani giocatori con potenziale da sviluppare.

Vivarini ha anche parlato delle difficoltà legate alle condizioni fisiche dei giocatori, con alcuni di loro che hanno avuto problemi di salute, ma ha espresso fiducia nella forza della squadra. Ha sottolineato che il campionato è ancora all'inizio e che la squadra sta crescendo, lavorando per migliorare sia in difesa che in attacco.

Il mister ha concluso sottolineando l'importanza di imparare dalle sconfitte e di trovare equilibri nella squadra. Ha evidenziato l'importanza dell'umiltà, dell'applicazione e della solidità di squadra per ottenere prestazioni costanti e ha espresso fiducia nel futuro della sua squadra nel campionato.

Video integrale dell'intervista al tecnico Vivarini





Bari Catanzaro | Serie BKT 2023/24 | Video Conferenza stampa pre partita di Michele Mignani

«La testa fa tutto, soprattutto in questa fase iniziale. La continuità nei risultati è fondamentale per rimanere in alto; proviamo sempre a vincere, il tornare a farlo davanti al nostro pubblico sarebbe ancor più importante».

Nella conferenza stampa pre-partita, il Mister Michele Mignani ha affrontato diversi argomenti riguardo alla sua squadra, il Bari, e all'incontro imminente contro il Catanzaro.

Il Mister ha iniziato sottolineando l'importanza della vittoria per entrambe le squadre e ha sottolineato che ogni domenica cercano di scendere in campo per vincere, ma che gli avversari fanno lo stesso. Ha espresso la determinazione della squadra a vincere davanti al loro pubblico.

Ha discusso delle condizioni dei giocatori, in particolare del capitano Valerio Di Cesare, sottolineando che stanno lavorando per valutare chi sia in miglior forma e che Valerio sta bene questa settimana.

Il Mister ha parlato della sfida contro il Catanzaro, evidenziando che è una squadra competitiva con un attacco pericoloso, e che stanno lavorando su una strategia per affrontare gli avversari.

Ha discusso dell'andamento del Bari in questo inizio di campionato, sottolineando che il mercato ha influenzato la squadra e che stanno cercando di accelerare il processo di adattamento dei nuovi giocatori.

Rispondendo alle domande dei giornalisti, ha parlato degli attaccanti della squadra e delle potenzialità dei giocatori come Ciccio Darvalle e Aramo, sottolineando che il reparto offensivo sta ancora crescendo e che è troppo presto per valutazioni definitive.

Ha condiviso il suo rapporto con l'allenatore avversario, Vincenzo Vivarini, evidenziando il rispetto reciproco e il fatto che si sono formati insieme come allenatori.

Infine, il Mister ha sottolineato l'importanza di non guardare troppo alla classifica in questo momento e ha enfatizzato che la condizione fisica della squadra è buona, ma che spesso è la testa a fare la differenza nelle partite.

Nel complesso, il Mister ha cercato di trasmettere fiducia nel suo team e ha evidenziato l'importanza della coesione e del lavoro di squadra per raggiungere gli obiettivi stagionali.

Video conferenza stampa completa



Bari. Davide Diaw torna a disposizione

Il Bari di mister Mignani si prepara ad affrontare la sfida contro il Catanzaro guidato da mister Vivarini in occasione della 6a giornata Serie BKT '23-'24 in programma allo stadio San Nicola domani, domenica 24 settembre, a partire dalle ore 16:15. Per la sfida ai calabresi torna a disposizione anche Davide Diaw; saranno dunque 26 i biancorossi disponibili:

ELENCO DEI CONVOCATI

Portieri: 1.Farroni, 22.Brenno,38.Pissardo

Difensori: 5.Matino, 6.Di Cesare, 21.Zuzek, 23.Vicari, 25.Pucino, 31.Ricci, 93.Dorval, 99.Frabotta

Centrocampisti: 4.Maita, 8.Benali, 10.Bellomo, 17.Maiello, 19.Faggi, 24.Edjouma, 26.Koutsoupias, 44.Acampora

Attaccanti: 9.Nasti, 11.Achik, 18.Diaw, 20.Sibilli, 28.Akpa-Chuwu, 49.Aramu, 77 Morachioli





Catanzaro. I convocati Giallorossi per la sfida con il Bari

Sono 22 i giallorossi convocati per la sfida di domani contro il Bari.

ELENCO DEI CONVOCATI

Portieri: 1. Fulignati, 16. Sala, 22. Borrelli



Difensori: 5. Krastev, 14. Scognamillo, 23. Brighenti, 44. Miranda, 72. Veroli



Centrocampisti: 8. Verna, 18. Ghion, 19. Stoppa, 20. Pontisso, 21. Pompetti, 24. Sounas, 27. Vandeputte, 77. Katseris



Attaccanti: 7. D’Andrea, 9. Iemmello, 17. Brignola, 28. Biasci, 70. Ambrosino, 99. Donnarumma