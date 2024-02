Mister Caserta prima di Cosenza vs Venezia - "Chiedo ambiente positivo e fiducia cruciale per il Cosenza" (Video)

Caserta: crescita di Crespi, ambiente positivo e fiducia cruciale per il Cosenza

Cosenza - Il tecnico del Cosenza, Mister Caserta, ha affrontato oggi la stampa in vista dell'importante sfida contro il Venezia. La conferenza stampa è stata caratterizzata da domande varie e il mister ha risposto con franchezza e determinazione.

La prima domanda è stata rivolta a Mister Caserta riguardo alla situazione di un giovane talento, Crespi. Il mister ha elogiato la crescita del giocatore, notando miglioramenti significativi. Ha sottolineato che Crespi potrebbe trovare più spazio, soprattutto considerando il suo contributo positivo nella partita contro Cremona.

Successivamente, la discussione si è spostata sulla difficile fase che il Cosenza sta attraversando. Caserta ha ribadito la sua fiducia nella squadra e ha sottolineato l'importanza di un ambiente positivo. Ha chiarito che la fiducia deve essere reciproca tra staff, società e giocatori, aggiungendo che lavorare in un ambiente negativo non porta benefici a nessuno.

Il tema dei pali colpiti è stato sollevato, e Mister Caserta ha riconosciuto la sfortuna della squadra. Ha notato che alcuni punti in più avrebbero reso la situazione più favorevole, ma ha enfatizzato la necessità di concentrarsi sul presente e cercare di ottenere risultati positivi.

Una domanda interessante ha riguardato il progetto del Cosenza e la continuità degli allenatori. Caserta ha difeso il suo lavoro e ha sottolineato che il calcio richiede tempo per vedere i risultati di un progetto. Ha evidenziato che molte squadre di successo mantengono la stessa guida tecnica per un periodo prolungato.

Infine, il mister ha affrontato la questione delle convocazioni e ha annunciato che Crespi potrebbe vedere più minutaggio in campo, riconoscendo i progressi del giovane talento.

In conclusione, Mister Caserta ha lanciato un appello ai tifosi, chiedendo loro di rimanere vicino alla squadra nei momenti difficili. Ha espresso fiducia nel lavoro svolto e ha ribadito l'importanza di pensare positivo per superare la situazione attuale.

Di seguito il video integrale della conferenza stampa alla vigilia di Cosenza Vs Venezia al microfono Mister caserta