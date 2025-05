Calcio Serie B – Pisa verso la A, Cosenza sull’orlo del baratro: la 36ª giornata può decidere tutto

Serie BKT, 36ª giornata: in cinque pronti a scrivere il proprio destino.

Promozioni, playoff e retrocessioni: il weekend si preannuncia decisivo.

La Serie BKT entra nel vivo con una 36ª giornata che potrebbe già consegnare verdetti pesanti, sia in testa che in coda alla classifica. Dopo la matematica promozione del Sassuolo in Serie A, il secondo posto e la zona playoff potrebbero conoscere i loro prossimi padroni. Ma anche il fondo classifica è rovente, con il Cosenza appeso a un filo.

Il Pisa può blindare la A.

Il Pisa, secondo in classifica, ha l’occasione d’oro per garantirsi la promozione diretta. Basterà una vittoria contro il Frosinone, a patto che lo Spezia non faccia altrettanto. Anche un pareggio potrebbe bastare, ma solo se i liguri dovessero cadere contro la Salernitana. Quest’ultima sfida sarà cruciale anche per i campani, desiderosi di tenere vive le flebili speranze di playoff.

Spezia tra sogni e rischi.

Lo Spezia è chiamato all’impresa: vietato perdere contro la Salernitana. Una vittoria significherebbe non solo continuare a inseguire la promozione diretta, ma anche garantirsi l’accesso diretto alle semifinali playoff, evitando i temuti preliminari.

Juve Stabia e Catanzaro: incrocio ad alta tensione.

Il match tra Juve Stabia (5ª con 50 punti) e Catanzaro (7ª con 48) vale tantissimo. I campani puntano ad allungare e consolidare una posizione di prestigio, mentre i calabresi vogliono accorciare e inserirsi nella lotta per un accesso diretto alle semifinali playoff. Occhio agli scontri diretti: ogni punto può fare la differenza.

Cremonese a un passo dai playoff.

Alla Cremonese basterà un solo punto per staccare il pass matematico per i playoff, forte del +12 sul nono posto. I grigiorossi vogliono chiudere i conti il prima possibile per concentrarsi sulla fase finale.

Cosenza, dentro o fuori.

In fondo alla classifica, il Cosenza ha un solo risultato utile: la vittoria. I calabresi si trovano a -9 dalla salvezza e a -8 da quattro squadre. Una sconfitta, con due giornate alla fine, potrebbe voler dire addio ai sogni di salvezza diretta, lasciando solo l’ultima spiaggia dei playout.