Calcio, Serie B Playout: Brescia-Cosenza, il caos vergognoso: retrocessione, fumogeni e invasione di campo scatenano il caos

Brescia-Cosenza, gara sospesa al 97° minuto: la ricostruzione della vergognosa situazione.

La partita di ritorno dei playout di Serie B tra Brescia e Cosenza si è conclusa nel caos ieri sera a Brescia. Mentre il match sembrava destinato ai tempi supplementari, con il Brescia in vantaggio per 1-0 (stesso risultato dell'andata a favore del Cosenza), la squadra calabrese è riuscita a pareggiare al 95' con un gol di Meroni. Il risultato di 1-1 ha decretato la retrocessione del Brescia in Serie C e la salvezza del Cosenza.

Tuttavia, la situazione è degenerata durante gli ultimi istanti di gioco. La curva dei tifosi di casa ha iniziato a lanciare numerosi fumogeni sul campo, costringendo l'arbitro a sospendere la partita nella speranza di poterla riprendere poco dopo. Ma la situazione è rapidamente peggiorata. I tifosi infuriati hanno invaso il campo per protestare contro il risultato, obbligando l'arbitro Massa a richiamare entrambe le squadre negli spogliatoi.

In un triste culmine di vergogna, le forze dell'ordine sono state costrette a intervenire sul terreno di gioco per respingere gli attacchi dei tifosi. Dopo mezz'ora di tumulto, Massa ha deciso che era impossibile riprendere il gioco e ha decretato la fine della partita. Il fischio finale che ha sancito la fine del match e la retrocessione del Brescia è stato accompagnato dai fischi provenienti dal bordo campo.

La cronaca

22:58

Finisce qui!

Arrivano i tre fischi. Partita finita. BRESCIA IN C, COSENZA SALVO. I giocatori del Cosenza scattano di corsa ad esultare sotto lo spicchio dei tifosi ospiti. Poi tornano quasi immediatamente negli spogliatoi. Tutti gli aggiornamenti live su Sky Sport 24.

22:55

Dall'esterno dello stadio alcuni petardi e fumogeni hanno raggiunto il settore ospiti del Cosenza.

22:52

I due capitani sono stati convocati negli spogliatoi degli arbitri.

22:48

La polizia sta uscendo dal campo, ma per ripartire si deve aspettare l'ok dei dirigenti delle forze dell'ordine.

22:45

Alcuni scatti del caos in campo vicino all'area del Cosenza

22:44

Manca un minuto e mezzo alla fine

Giocatori del Cosenza in campo a riscaldarsi. Lo fa anche il Brescia. Ci sarebbe ancora un minuto e mezzo circa da giocare. Non sembra immediata la ripresa del gioco ma, qualora accadesse, entrambe le squadre vogliono essere pronte.

22:35

Tra i giocatori nel tunnel è tornata la calma. Ancora non si gioca, la polizia è in campo e sta cercando di liberare il terreno di gioco. Intanto, gli arbitri sono negli spogliatoi. Questa è la situazione attuale:

22:30

Espulsione!

E' stato espulso Rigione per il parapiglia nel tunnel. Con lui anche Karacic.

22:30

Partita momentaneamente interrotta. Le squadre sono entrambe all'uscita del tunnel. Forze dell'ordine in campo. C'è stato anche un contatto tra giocatori nel tunnel.

22:29

97' - Pioggia di fumogeni dalla curva del Brescia nell'area di rigore del Cosenza. Ci sono anche diverse invasioni di campo. Massa manda le squadre immediatamente negli spogliatoi.

22:27

GOL!

90'+5 - MERONI! GOL DI TESTA SU PALLA INATTIVA! 1-1 DEL COSENZA CHE PIAZZA IL GOL SALVEZZA A 45 SECONDI DALLA FINE. Punizione dalla tre quarti di sinistra messa al centro, stacco di testa in area: Andrenacci prova a salvare ma non può nulla.

22:24

90' - Cinque di recupero.

22:20

Sostituzione

88' - Rispoli per Martino.

22:19

88' - Palla gol Brescia! Angolo dalla destra: sul primo palo la palla sfila e finisce in mezzo, dove c'è Bianchi, libero di colpire da pochi passi. Parata d'istinto di Micai che salva il Cosenza!

22:09

Ammonizione!

77' - Fallo tattico di Rodriguez e giallo per lui.

22:07

Sostituzione

75' - Cortinovis per Florenzi.

22:07

Tutto in parità tra andata e ritorno. Così si andrebbe ai supplementari.

22:07

GOL!

74' - BISOLI! CHE GOL! ED E' TUTTO DI NUOVO IN PARITA'. L'azione la sviluppa Rodriguez sulla sinistra del campo: ingresso in area e cross basso verso destra, appena dentro l'area. Lì c'è Bisoli che carica il destro di mezzo esterno di prima: palla sotto la traversa. Micai è battuto

Tabellino:

BRESCIA: Andrenacci, Karacic, Adorni, Rodriguez, Aye, Mangraviti (19′ st Galazzi), Cistana, Labojko (14′ st Van De Looi), Bjorkengren, Bisoli, Listkowski (14′ st Bianchi)

A disposizione: Lezzerini, Ndoj, Adryan, Niemeijer, Olzer, Pace, Scavone

Allenatore: Gastaldello

COSENZA: Micai, Brescianini, Rigione, D’Urso (14′ st Zilli), D’Orazio, Meroni, Nasti, Venturi (14′ st Vaisanen), Martino (43′ st Rispoli), Florenzi (29′ st Cortinovis), Voca (1′ st Praszelik)

A disposizione: Marson, Calò, Kornvig, Finotto, Marras, La Vardera, Arioli

Allenatore: Viali

ARBITRO: Sig. Massa Davide di Imperia ASSISTENTI: Sig. Meli Filippo di Parma, Sig. Alassio Stefano di Imperia IV UFFICIALE: Sig. La Penna Federico di Roma 1 VAR: Sig. Mazzoleni Silvio di Bergamo AVAR: Ayroldi Giovanni di Molfetta

MARCATORI: 28′ st Bisoli (B), 45+5′ st Meroni (C)

NOTE: Spettatori totali: 15.235 Ammoniti: 22′ pt Martino (C), 31′ pt Nasti (C), 35′ pt Labojko (B), 38′ pt Voca (C); 24′ st Cistana (B), 32′ st Rodriguez (B) Espulsioni: 45+8′ st Rigione (c) Recupero: 2′ pt; 5′ st