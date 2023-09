Calcio Serie B. US Catanzaro. Floriano Noto: abbonamenti, sfide e focus sul campionato 2023-24. Video

US Catanzaro. Floriano Noto: abbonamenti, sfide e focus sul campionato. Video

Nella conferenza odierna, Floriano Noto ha iniziato ringraziando gli oltre 4.250 abbonati che hanno dimostrato fiducia sottoscrivendo l'abbonamento per l'azienda. Questo risultato è stato descritto come un record storico. Ha anche riconosciuto l'importanza dell'abbonamento gratuito per gli abbonati portatori di handicap, poiché il calcio può essere un'opportunità per offrire esperienze positive a chi è meno fortunato. Tuttavia, ha sottolineato che gli accompagnatori gratuiti devono essere presenti con il portatore di handicap per evitare complicazioni all'ingresso.

Il portavoce ha poi consigliato agli spettatori di arrivare in anticipo per una partita futura, poiché l'accesso allo stadio è limitato a cinque punti per i settori principali. Ha spiegato che la logistica può causare ritardi e code, e ha invitato a comprendere la situazione. Ha annunciato anche la possibilità di prolungare gli abbonamenti grazie a una nuova società di ticketing.

La discussione si è spostata sulle recenti critiche riguardo a un incidente stradale che ha influenzato gli orari delle partite. Il portavoce ha riconosciuto che ci sono stati ritardi e disagi, ma ha sottolineato che l'amministrazione ha fatto del suo meglio per risolvere la situazione, aumentando il personale e migliorando la manutenzione. Ha espresso la necessità di guardare avanti e concentrarsi sul campionato, considerando le sfide e le vittorie che verranno.

Infine, il portavoce ha richiamato l'attenzione sulla competitività del campionato, descrivendolo come equilibrato e difficile. Ha sottolineato l'importanza di mantenere la calma e l'equilibrio sia durante le vittorie che le sconfitte, e ha esortato i giocatori a essere determinati e focalizzati per affrontare le sfide che il campionato presenterà. Ha condiviso che alcune squadre hanno avuto successo nonostante le sconfitte, evidenziando il livello di competizione. La conferenza si è conclusa con un invito a rimanere equilibrati e concentrati nelle sfide che verranno.