Calcio Serie B: US Catanzaro il 23 luglio amichevole con la Fiorentina

FIRENZE, 03 LUG. - In programma il 23 luglio: test importante per la squadra di Vivarini in vista del ritorno in serie B. Le due tifoserie sono gemellate da anni

Amichevole di lusso per il Catanzaro, neo promosso nel campionato di serie B. La società calabrese ha concordato una partita con la Fiorentina, protagonista in A,

nel quadro delle rispettive preparazioni ai prossimi tornei.

L'amichevole tra le squadre le cui tifoserie sono da anni gemellate si giocherà domenica 23 luglio prossimo. Alle ore 20.00 viola e giallorossi si affronteranno sul campo del Centro sportivo "Viola Park" di Bagno a Ripoli (Fi).

Sarà un test importante per gli uomini di mister Vivarini che potranno misurarsi con una formazione di categoria superiore, mettendo in pratica sul terreno di gioco quanto provato nei primi giorni di ritiro.