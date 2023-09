Calcio, Serie B. US Catanzaro inaugurazione terzo Official Store e presentazione maglia gara third 2023/2024"

Apertura del Terzo US Catanzaro official store all'aeroporto di Lamezia Terme e presentazione della maglia gara third per la stagione 2023/2024

Taglio del nastro, questa mattina alle 12, per il terzo US Catanzaro 1929 Official Store che, dopo l’apertura nel centro storico del capoluogo e a Soverato, alzerà la saracinesca nell’area shopping dell’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme. Continua così la stretta collaborazione tra la società giallorossa e EYE Sport che, sempre oggi per l’occasione, presenterà la nuova maglia gara Third per la Stagione 2023/2024, prodotto Ufficiale EYE Sport – US Catanzaro 1929.

Una divisa caratterizzata da una struttura “Blu Royal” e una trama che richiama il tortuoso labirinto della serie C, lungo 17 anni, da cui la squadra è uscita vincitrice per approdare finalmente in serie B.

Più nel dettaglio, il giromanica è orlato dal tradizionale giallorosso mentre il colletto, a trequarti, è impreziosito nella parte frontale da un tassello che riprende i medesimi colori della squadra.

Il tergisudore è personalizzato con la nuova versione del logo “USCZ29” che si trova anche sul retro della maglia. Sul fronte, lato cuore, è apposto lo scudetto dell’US Catanzaro mentre dall’altro lato c’è il logo EYE Sport: entrambi sono prodotti in uno speciale silicone ribassato e alleggerito.

Sempre sul fronte, in basso a sinistra, si trova il Tag NFC dal quale si accede al gioco Eye Sport Football League.

La maglia è realizzata in tessuto PolySpandex Mesh che garantisce traspirabilità e leggerezza. Il filato è trattato con finitura Wicking, che permette al sudore di venire subito espulso agevolando l’evaporazione e assicurando un’asciugatura rapida della pelle. Il tessuto è composto da materie prime di origine riciclata certificata Repreve.

La maglia è confezionata all’interno di un packaging ecologico realizzato in materiale compostabile e plastic-free ed è prodotta negli stabilimenti EYE Sport di Cagliari, dove tutto il ciclo produttivo è alimentato da impianto fotovoltaico.

La maglia Third- che rappresenterà certamente un valore aggiunto per i tifosi e li accompagnerà attraverso la nuova appassionante avventura del Catanzaro nella serie cadetta – sarà disponibile su eyesportshop.com e presso tutti gli US Catanzaro 1929 Official Store.