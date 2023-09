Calcio Serie B. US Catanzaro: raggiunti i 3.560 abbonamenti nella corsa al record storico, vicini ai 3955. 'Giuro Mai Ti Lascerò'

Nell'ambito del calcio della Serie B, spicca l'entusiasmante situazione dell'US Catanzaro, che si prepara a scrivere un nuovo capitolo nella propria storia sportiva. L'obiettivo è chiaro: superare un record storico di 3955 che risale alla stagione 1982-1983. In quell'anno, durante la partecipazione al campionato di Serie A, la squadra giallorossa aveva raggiunto un traguardo memorabile, ovvero il numero di 3955 abbonati, stabilendo così l'apice delle sottoscrizioni nella storia delle Aquile.

Oggi, con l'entusiasmo e la determinazione che caratterizzano il ritorno del Catanzaro al campionato di Serie B dopo 17 anni di assenza, siamo a un passo dal superare quella cifra iconica. La campagna abbonamenti, intitolata "Giuro Mai Ti Lascerò", ha già portato a una sottoscrizione di 3.560 tessere, avvicinandosi così al traguardo che sembrava irraggiungibile da oltre 40 anni.

La sfida ora è chiara: mancano solamente 440 tessere per infrangere il record stabilito nel lontano passato. Per raggiungere questo obiettivo, è necessario un ultimo sforzo collettivo. È importante sottolineare a tutti gli appassionati che hanno a cuore l'US Catanzaro che possono ancora contribuire a questo risultato storico. Gli interessati possono sottoscrivere gli abbonamenti presso il botteghino dello stadio "Ceravolo", il quale è già aperto. In alternativa, è possibile aderire all'iniziativa online tramite il sito www.ticketone.it.

Con l'inizio imminente del nuovo torneo di Serie B, l'atmosfera è carica di emozione e speranza. L'US Catanzaro si appresta a intraprendere questa sfida con il sostegno dei propri tifosi, pronta a scrivere un nuovo capitolo nella sua gloriosa storia calcistica.