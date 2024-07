Calcio Serie BKT Brescia-Catanzaro: al via le info per la prevendita settore ospiti

BRESCIA - L’US Catanzaro comunica che è attiva la prevendita per il settore ospiti del match Brescia – Catanzaro, in programma sabato 16 marzo 2024 alle ore 14:00 presso lo stadio Mario Rigamonti. La vendita per la tifoseria ospite è attiva sino alle ore 19:00 del giorno antecedente la gara e nello specifico di venerdì 15 p.v.

Il giorno della gara non è possibile acquistare presso i botteghini dello stadio biglietti per il Settore Ospiti.

La vendita dei tagliandi, sia per i Settori Ordinari che per il Settore Ospiti, non è consentita ai residenti nella Provincia di Catanzaro.

I tagliandi potranno essere acquistati mediante vendita online (attraverso il sito https://www.ticketone.it/) e presso tutti i rivenditori autorizzati.

Si informano i tifosi ospiti che l’acquisto del titolo di accesso comporta l’accettazione del SISTEMA DI GRADIMENTO E REGOLAMENTO D’USO DELL’IMPIANTO consultabile sul BSFC Official Site. Il loro rispetto e condizione indispensabile per l’accesso e la permanenza nello stadio. È necessario portare con se un documento di identità in corso di validità per l’ingresso allo stadio.



L’apertura dei cancelli del Settore Ospiti è di norma permessa un’ora e trenta prima dell’inizio della gara.

Il prezzo del biglietto valido nel Settore Ospiti è di euro 15,00 *.

*Compreso di quota di prevendita.