Calcio Serie BKT: Como-Catanzaro 1-0. Arriva la prima sconfitta esterna stagionale. Il commento e interviste post-partita del tecnico (Highlights-video)

COMO, 28 OTT. - Una rete in avvio condanna il Catanzaro alla prima sconfitta esterna stagionale, in un pomeriggio in cui la squadra allenata da Vincenzo Vivarini palesa qualche difficoltà contro un avversario inesauribile e pericoloso in diverse circostanze.

Gara immediatamente viva, anche se solo sul fronte dei padroni di casa. Al 4’ sul cross di Cassandro dalla destra, l’arbitro rileva un mani (impercettibile) di Katseris che vale il rigore che Verdi (primo centro stagionale) trasforma al 6’ spiazzando Fulignati. Como in vantaggio e Catanzaro che non riesce a mantenere il controllo delle azioni come al solito. Al 16’ Cutrone cerca il tiro a giro dalla sinistra ma la palla termina di poco alla sinistra della porta giallorossa e poco dopo Cassandro dal limite dell’area prova il sinistro senza far male. Il Catanzaro si vede per la prima volta al 21’ sul cross di Vandeputte, colpisce di testa Curto anticipando Biasci e Semper blocca. Poi ancora Como: con Verdi che serve

Gabrielloni (33’) ma Brighenti rimonta in maniera decisiva. Al 35’ Kone conclude della distanza e Fulignati blocca a terra e sul capovolgimento di fronte Ghion, dal limite dell’area, col destro la piazza ma la mira risulta di poco imprecisa. Como ancora in avanti (38’) con Cutrone che prova la conclusione col destro da fuori area e palla che termina sul fondo. Al 43’ due emozioni: prima di testa Gabrielloni sul cross di Kone divora il 2-0 e quindi ci prova Vandeputte costringendo Semper a respingere di pugno.

La ripresa vede il Catanzaro maggiormente determinato con Vandeputte che suona la carica ma sono tanti gli errori e i palloni persi pericolosamente. Al 7’ Gabrielloni schiaccia di testa sul cross di Cassandro, andando più in alto rispetto a Scognamillo, ma la palla termina di poco a lato e poco dopo Ioannou cerca la porta con un diagonale che sfila pericolosamente. Al 15’ la discesa sulla destra di Katseris regala solo l’illusione della rete. A questo punto Vivarini cerca nei cambi la svolta di una gara che il Como controlla agevolmente. E’ Stoppa quello più in palla, ma Pompetti al 26 su punizione calciata di sinistro coglie la traversa con Semper che compie un intervento decisivo. Alla mezzora ci prova dalla distanza Scognamillo che chiama il portiere di casa alla parata bassa. Minuti finali con Vivarini che inserisce tutti gli attaccanti a disposizione ma succede poco e la gara termina col Como vittorioso dopo due consecutive sconfitte.

Carlo Talarico

Il tabellino:

COMO-CATANZARO 1-0

MARCATORE: 6’ pt Verdi (Cm).

COMO (3-4-1-2): Semper; Barba, Odenthal, Curto (29’ st Kerrigan); Cassandro (17’ st Iovine), Bellemo, Kone (33’ st Da Cunha), Ioannu; Verdi (33’ st Baselli); Cutrone, Gabrielloni (17’ st Chajia). A disp.: Vigorito, Solini, Scaglia Sala F., Arrigoni, Cerri, Mustapha. All.: Longo.

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Katseris, Scognamillo, Brighenti (36’ st D’Andrea), Veroli; Brignola (27’ st Ambrosino), Ghion, Verna (16’ st Pompetti), Vandeputte; Iemmello (36’ st Donnarumma), Biasci (16’ st Stoppa). A disp.: Sala A., Miranda, Krajnc, Krastev, Sounas, Pontisso, Oliveri. All.: Vivarini.

ARBITRO: Di Marco di Ciampino.

Assistenti arbitrali: Di Gioia e Cortese.

Quarto ufficiale: Scarpa.

Var: Paterna.

Avar: Gualtieri.

ESPULSI: nessuno.

AMMONITI: Curto (Cm), Ioannu (Cm), Baselli (Cm), Chajia (Cm).

NOTE: spettatori 7.000 circa (di cui 3000 ospiti). Angoli: 5-4 per il Como. Recupero: pt 2’, st 5’.





Il Commento e interviste post-partita del tecnico dopo Como Catanzaro 1-0

Mister Vivarini: "non sottovalutiamo la nostra prestazione, il como ha legittimato il risultato"

Dopo la sconfitta per 1-0 contro il Como, il mister del Catanzaro, Vivarini, ha parlato ai microfoni nella conferenza stampa post-partita.

Non siamo stati sorpresi

Contrariamente a quanto molti potrebbero pensare, Vivarini non crede che il Como abbia sorpreso il Catanzaro con la sua pressione alta. "Le partite non le puoi giocare sempre allo stesso modo. Il Como ha fatto una scelta e l'ha fatta bene. Hanno legittimato il risultato perché hanno avuto un approccio determinato", ha dichiarato il mister.

Opportunità mancate

Nonostante la sconfitta, Vivarini ha sottolineato che la sua squadra ha avuto diverse occasioni per segnare, citando tentativi mancati da Vand, Panos e Iemmello. "Abbiamo reagito bene all'atteggiamento della squadra avversaria. Ciò che ci è mancato è stata la rifinitura nelle occasioni che abbiamo creato", ha aggiunto.

Cambi tattici e inerzia della partita

Vivarini ha tentato di cambiare l'inerzia della partita con alcune mosse tattiche, come accentrare Van Putte e Brigola. Tuttavia, ha ammesso che il Como è stato bravo a spezzettare il gioco e a mantenere un alto livello di aggressività e fisicità.

Dobbiamo stare sereni

Rispondendo a una domanda sulla pressione dei tifosi e sugli obiettivi della stagione, Vivarini ha cercato di mantenere un tono cauto. "Dobbiamo consolidare la categoria e poi vedere l'anno prossimo. Ogni partita è sempre dura; dobbiamo lavorare tanto e speriamo di imporre il nostro gioco anche nelle prossime partite"

