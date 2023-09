Calcio Serie BKT Mister Vivarini: Il Catanzaro Affronta il Cittadella con rispetto e determinazione. Video

Vincenzo Vivarini: la sfida del Catanzaro contro il Cittadella richiede massima attenzione

Nella conferenza stampa pre-partita di Catanzaro-Cittadella, il mister Vincenzo Vivarini ha condiviso le sue impressioni sulla sfida imminente. Vivarini ha iniziato ricordando il loro recente incontro nella sala stampa di Bari, sottolineando che il tempo è stato breve, solo due giorni, per prepararsi per il match contro il Cittadella. Ha notato che il Cittadella aveva subito una sconfitta casalinga per 3-0, quindi arriveranno al match desiderosi di riscatto.

Il tecnico ha descritto il Cittadella come una realtà particolare della Serie B, caratterizzata da un approccio calcistico costante, passione e attenzione ai dettagli che li ha resi competitivi nel campionato nonostante la mancanza di giocatori di alto livello individuale. Vivarini ha sottolineato che, nonostante la sconfitta casalinga, il Cittadella è capace di riscattarsi e di giocare con determinazione.

Ha ammesso di aver potuto verificare poco la sua squadra a causa del breve tempo disponibile per l'allenamento, ma ha notato che la sua squadra sembrava concentrata ed attenta. Vivarini era fiducioso che avrebbero fatto una buona partita.

Rispondendo a una domanda sui confronti con altre squadre, Vivarini ha indicato che preparare le partite contro il Cittadella presenta alcune incognite e asperità importanti, dato che il Cittadella è una squadra esperta in Serie B e si presenta senza condizionamenti. Ha avvertito che bisogna stare molto attenti perché il rischio di scivolare contro squadre come questa è sempre presente.

Vivarini ha dichiarato che il Catanzaro rispetta il Cittadella e riconosce la loro solidità come squadra. Ha enfatizzato l'importanza di ottenere un buon risultato in quanto la Serie B è altamente competitiva, e il Catanzaro deve cercare di accumulare il maggior numero di punti possibile, con l'obiettivo di far crescere i giovani talenti nella squadra.

Infine, il mister ha commentato il fatto che il Catanzaro ha undici punti in classifica, riflettendo un inizio di stagione positivo in termini di attacco ma con una difesa che deve migliorare. Ha sottolineato che la squadra è giovane e che i loro obiettivi sono chiari, ma devono lavorare per crescere e correggere gli errori che commettono attualmente. Vivarini ha concluso affermando che la stagione si decide solitamente nel girone di ritorno, quindi è cruciale accumulare punti e migliorare costantemente.





