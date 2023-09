Calcio. Dichiarazioni di mister Gorini in vista della partita Catanzaro-Cittadella: aggiornamenti sulla squadra e possibili novità in formazione. Video

Calcio. Mister Gorini: Novità sulla Squadra Prima della Partita Contro il Catanzaro

PADOVA, 26 SETT. - Il mister Gorini ha tenuto una conferenza stampa in cui ha fatto il punto sulla situazione della squadra prima della prossima partita. Ha iniziato rassicurando i tifosi riguardo a Branca, che aveva avuto qualche problema durante la settimana ma che fortunatamente sta bene. Si è scoperto che il problema era probabilmente legato a un nervo e non è così grave come inizialmente sembrava.

Nella conferenza stampa, il mister ha anche menzionato che Nate, nonostante un problema durante la settimana che lo ha fatto allenare poco, è stato convocato per la partita. Tuttavia, considerando che ha già giocato tre partite consecutive, potrebbe essere tenuto fuori per questo match.

Le buone notizie sono che entrambi Branca e Nate sono pronti per giocare. L'unico problema è con Pandolfi, che ha avuto un problema alla caviglia e non sarà incluso nella squadra per la prossima partita.

Un giornalista ha poi sollevato la questione dell'approccio della squadra alle partite, notando che c'è stato un problema in questo senso nelle prime fasi delle partite recenti. Il mister ha riconosciuto questo problema e ha sottolineato che è qualcosa che la squadra deve assolutamente migliorare. Ha spiegato che non può essere un caso che si verifichi così spesso e che devono lavorare su questo aspetto.

Parlando dell'avversario, il Catanzaro, il mister ha notato che è una squadra molto pericolosa in attacco e ha fatto notare i numeri positivi della squadra avversaria nella realizzazione dei gol. Ha elogiato la squadra per il loro gioco offensivo e la loro pericolosità.

Infine, riguardo alla formazione per la prossima partita, il mister ha affermato che punta a un approccio equilibrato. Ha accennato alla possibilità di alcune novità nella formazione, menzionando anche nomi come Angeli e un possibile inserimento di Pavan a centrocampo.

In sintesi, il mister Gorini ha fornito un aggiornamento sulla squadra prima della prossima partita, sottolineando la necessità di migliorare l'approccio alle partite e facendo alcune considerazioni sull'avversario Catanzaro e sulla possibile formazione per il match.

Video della conferenza stampa



Leggi anche l'intervista di Mister Vivarini nel pre-gara di Catanzaro-Cittadella