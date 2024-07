4000 in Marcia a Isola Capo Rizzuto per Condannare la 'Ndrangheta

Più di 4000 persone manifestano solidarietà e determinazione contro le intimidazioni alle imprese locali

ISOLA CAPO RIZZUTO - Oggi pomeriggio, più di 4000 persone hanno preso parte a un corteo a Isola Capo Rizzuto per manifestare il loro rifiuto nei confronti della 'ndrangheta. Questa dimostrazione è stata organizzata in risposta alle recenti intimidazioni subite da alcune imprese locali.

L'iniziativa, promossa dall'amministrazione comunale in collaborazione con varie associazioni, partiti politici e la parrocchia locale, ha cercato di fornire una forte risposta agli atti intimidatori rivolti a diverse imprese che operano nel territorio. L'ultimo incidente di questo tipo è avvenuto il 21 aprile, quando diversi veicoli dell'azienda Soigea, un leader nel settore elettrico con sedi sparse in Italia, sono stati incendiati.

La marcia ha visto la partecipazione di scuole, associazioni sportive, gruppi di volontariato e semplici cittadini, tutti uniti dietro uno striscione con la scritta "la 'ndrangheta non ci appartiene". Inoltre, oltre ai rappresentanti dell'amministrazione comunale di Isola Capo Rizzuto, erano presenti numerosi sindaci della zona di Crotone, così come il presidente della Provincia di Crotone, Sergio Ferrari.

Prima dell'inizio del corteo, i consiglieri comunali di Isola hanno fatto una breve fermata davanti al palazzo comunale, gridando slogan come "qui la 'ndrangheta non entra", per ribadire il loro impegno contro il crimine organizzato.

La sindaca Maria Grazia Vittimberga ha dichiarato: "Siamo qui oggi per ribadire, insieme a tutti i cittadini di Isola, il nostro sostegno ai commercianti, agli imprenditori e a tutti coloro che cercano di guadagnarsi onestamente da vivere. Voglio che sappiano di non essere soli, perché non solo le istituzioni e le forze dell'ordine, ma l'intera comunità è dalla loro parte".

Anche il parroco locale, don Francesco Gentile, ha espresso apprezzamento per la partecipazione alla marcia, sottolineando l'importanza di coinvolgere tutte le fasce della popolazione nella lotta contro la criminalità organizzata: "Vedere così tante persone, dai giovani ai bambini fino agli adulti, partecipare spontaneamente a questa manifestazione mi riempie di speranza. È un seme che dobbiamo coltivare con impegno".

La dimostrazione di oggi a Isola Capo Rizzuto rappresenta un chiaro segnale di unità e determinazione da parte della comunità nel respingere la presenza e l'influenza della 'ndrangheta nella loro città e nella loro vita quotidiana.