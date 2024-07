Questa sera “Primo Maggio d’Autore” a Praia a Mare con il concerto di Ron, premiato Con il “Riccio d’Argento“ di Fatti Di Musica 2024

Confermato per questa sera alle 21:30 il concerto di Ron in Piazza della Resistenza di Praia a Mare, evento voluto dal sindaco Antonino De Lorenzo e predisposto dalla Show Net di Ruggero Pegna nell’ambito delle esclusive di Fatti di Musica, il Festival-Premio ai Migliori Live d’Autore. Un Primo Maggio speciale, con uno dei più importanti cantautori italiani, che trasformerà la location dei grandi eventi di Praia in un teatro, con platea a sedere e le gradinate di cui è dotata la piazza. L’ingresso è libero e, come conferma lo stesso sindaco, “il concerto si terrà anche in caso di pioggia”, comunque non prevista dai vari servizi metereologici. A Rosalino Cellamare sarà anche consegnato il Riccio d’Argento del maestro orafo Gerardo Sacco, l’oscar del Festival attribuito in 38 edizioni ai più prestigiosi nomi della musica d’autore italiana ed internazionale.

In circa due ore di concerto, accompagnato dai suoi fedelissimi musicisti, il pianista catanzarese Giuseppe Tassoni, il chitarrista Roberto Di Virgilio e la polistrumentista Stefania Tasca, entrambi torinesi, Ron eseguirà tutti gli storici successi di una discografia ricchissima contenuta in ben 26 album pubblicati, tra i più belli del panorama d’autore. Ron vanta la partecipazione ad 8 Festival di Sanremo, vinto nel 1996 con il bellissimo brano Vorrei incontrarti fra cent’anni in coppia con Tosca, 7 Festivalbar, storica kermesse estiva vinta nel 1982 con Anima, un Premio della Critica Mia Martini per Almeno pensami nel 2018 e un Premio Bindi alla carriera nel 2018. Artista raffinato e sensibile, è uno dei principali protagonisti dei più grandi eventi della musica in Italia: dal tour di “Banana Republic” con Dalla e De Gregori, al “Fab Four Tour” con Pino Daniele, De Gregori e Fiorella Mannoia.

“Il suo live – afferma Pegna –sarà il filo del Festival con la storia della nostra migliore canzone d’autore, con diversi concerti in tutta la regione in omaggio alla grande scuola cantautorale, quella che ci ha regalato brani intramontabili, perle di musica, testi e poesia.” . Ron, infatti, tornerà in Calabria il 23 giugno al Teatro dell’Abbazia di S. Giovanni in Fiore, il 28 giugno su Corso Numistrano di Lamezia Terme e il 5 agosto ad Isola Capo Rizzuto, a cura delle Amministrazioni Comunali.

“Destagionalizzare gli eventi rispetto ai mesi di luglio e agosto – sottolinea il sindaco di Praia Antonino De Lorenzo – è una linea apprezzata dai nostri concittadini ed è anche un premio ai numerosissimi turisti che affollano la nostra località oltre il periodo estivo. Accogliere in allegria è un principio della nostra politica turistica e la buona musica è tra gli ingredienti più graditi.”

Fatti di Musica proseguirà il 25 maggio nel Teatro Grandinetti di Lamezia con il concerto di Luigi Strangis, il talento lametino vincitore di “Amici”. Tra gli altri eventi, confermato per il 24 luglio al Teatro Al Castello di Roccella Jonica lo storico live sui Pink Floyd del leggendario fondatore e musicista della mitica band britannica, Nick Mason, con la super band composta da Gary Kemp, Guy Pratt, Lee Harris, Dom Beken. L’evento ha il Patrocinio della Presidenza della Regione Calabria. Il 3 agosto ci si sposterà a Reggio Calabria per il live di Irama, attesissimo nella cornice di Piazza Castello, dove il 9 agosto ci sarà anche il live ricco di effetti speciali di Gabry Ponte, il re della dance mondiale. L’ 8 agosto Dargen D’Amico sarà ad Isola Capo Rizzuto. Dal 12 al 14 agosto, Fatti di Musica si sposterà al Porto di Catanzaro per tre live inseriti nel Festival Sapore di Mare: Los Reyes dei Gipsy King, Nino Frassica e Los Plaggers Band, Max Gazzè e Calabria Orchestra.

Fatti di Musica 2024 si concluderà con una ricca sessione autunno/inverno: Grease il Musical 23, 24 novembre al Teatro Politeama di Catanzaro e 25, 26 novembre al Teatro Cilea di Reggio Calabria e, ancora al Politeama dal 19 al 22 dicembre, lo spettacolare Alis Gran Galà di Le Cirque Top Performers con stelle di Le Cirque du Soleil. Previste altre conferme a breve.