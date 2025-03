La straordinaria Opera Musicale Van Gogh Cafè incanta anche catanzaro, stasera ultimo replica

La spettacolare Opera Musicale Van Gogh Café sulla vita e i capolavori di Vincent Van Gogh, dopo aver stregato il pubblico di Catania e Reggio, ha incantato anche Catanzaro alla prima di ieri, in attesa del gran finale di stasera con l’ultima replica nella splendida cornice del Teatro Politeama del capoluogo calabrese. Lo spettacolo inizierà alle ore 21:00 e durerà circa due ore e trenta minuti. Ancora biglietti disponibili online sul sito di Ticketone, nei punti autorizzati e presso la biglietteria del Teatro dalle ore 18:00.

Van Gogh Café Opera Musical, prodotta dalla Mic International Music, in ogni replica ha affascinato ed emozionato sia il pubblico più adulto sia quello di giovanissimi che hanno gremito i teatri negli spettacoli mattutini predisposti per le scuole. Novità assoluta nel quadro delle grandi opere moderne internazionali, ha confermato di essere una produzione italiana destinata a ad un successo mondiale. Originalissima e di eccezionale impatto visivo ed emotivo, è scritta in modo geniale e interpretata magistralmente da Andrea Ortis, regista e attore capace di dare vita ad opere incantevoli come la Divina Commedia, diventata un cult del genere e pronta a sbarcare anche in Cina. Bravissimi tutti i componenti del cast, attori, musicisti, ballerine.

In attesa dell’ultima replica di stasera, il promoter Ruggero Pegna esprime la sua soddisfazione per l’entusiastica accoglienza del pubblico: “Le lunghe standing ovation e gli interminabili applausi finali, gli apprezzamenti ricevuti al termine di ogni spettacolo, gli occhi lucidi di tutti gli spettatori all’uscita, hanno confermato la qualità e la bellezza di un’opera realizzata in modo spettacolare e sorprendente, dall’elevatissimo spessore artistico… Con la produttrice esecutiva Lara Carissimi e il suo team, lo stesso Ortis, gli attori e i tecnici, abbiamo condiviso emozioni davvero speciali e, realmente, un’altra idea di teatro!”. Certificata pure dal pubblico calabrese la grandezza di uno spettacolo che è esso stesso un’opera d’arte, con la musica di un’orchestra dal vivo stile Cafè Chantant, la recitazione, il canto e il ballo di un cast d’eccezione, proiezioni ed effetti 3D a tutta scena, l’utilizzo della più avanzata tecnologia capace di coinvolgere e immergere il pubblico nelle opere di Van Gogh, rendendole vive e coinvolgenti.

Un racconto delicato e affascinante, accompagnato da brani dei più grandi parolieri e cantanti francesi, come Edith Piaf, Charles Aznavour, Mireille Mathieu, Yves Montand, eseguiti dalla piccola orchestra composta da Antonello Capuano, chitarre, Marco Molino, percussioni, Lorenzo Mastrogiuseppe, contrabbasso, Leonardo Mazzarotto, violino, Andrea Salvadé, pianoforte/musette. Bravissimi tutti i componenti del ricco cast, da Andrea Ortis nei panni dell’antiquario Monsieur Louis Philippe, a Floriana Monici dalla voce possente e accattivante in quelli di Madame Odile. Ed ancora Chiara Di Loreto nel ruolo di Mademoiselle Aline, Raffaele Ficiur in quello di Luc. Magnifico il corpo di ballo con Lara Ferrari (Juliette), Rebecca Erroi (Vanille), Giulia Maffei (Sophie), Federica De Riggi (Camille), Serena Pomer (Eugenie), Matilde Asmini (Cover). Uno spettacolo davvero imperdibile, costruito da Andrea Ortis in modo impeccabile, con Emma De Nola, assistente alla regia, l’arrangiamento musicale di Antonello Capuano, le orchestrazioni di Francesco Coi e la direzione corale di Elisa Dal Cors. A completare la struttura creativa da sottolineare le splendide coreografie di Marco Bebbu, i costumi di Marisa Vecchiarelli e Myriam Somma, le scene di Gabriele Moreschi impreziosite dalle animazioni 3D di Tommaso Borello e Ludovico Gandellini, Infine, una nota di merito a Virginio Levrio, light-video designer. Appuntamento a stasera per l’ultima possibilità di ammirare e vivere questa meravigliosa opera in Calabria (informazioni tel. 0968441888)