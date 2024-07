Simeri Crichi lancia il progetto "Erba Zero" per una città più pulita e ordinata, i dettagli

Il Sindaco Davide Zicchinella guida un'ambiziosa campagna di diserbo per trasformare il paesaggio urbano di Simeri Crichi

SIMERI CRICHI - Nel pittoresco comune di Simeri Crichi, un'ampia operazione di diserbo è ufficialmente iniziata sotto la supervisione attenta del Sindaco Davide Zicchinella. Questa massiccia campagna, parte integrante del progetto ERBA ZERO-Partita, mira a garantire un ambiente urbano pulito e ordinato per tutti i residenti e i visitatori della zona.

L'appalto triennale, concepito per garantire una manutenzione costante del territorio, prevede interventi mensili di sfalcio che si estenderanno su tutto il territorio comunale, suddiviso in tre macro-aree: Simeri Centro-Silipetto, Simeri Borgo-Apostolello-Merano-Angillara-Petrara, e Simeri Mare-Roccani.

Tre ditte locali di Simeri Crichi, guidate rispettivamente da Marino Salvatore per il lotto 1, Critelli Tommaso per il lotto 2 e Francesco Amelio per il lotto 3, hanno preso in carico questa importante iniziativa di pulizia urbana. Sin dai primi giorni, le squadre di lavoro si sono attivate con zelo, concentrandosi sulla pulizia delle aree principali e dei luoghi di interesse pubblico.

A Simeri Crichi, le operazioni sono partite con il recupero di Piazza Foibe e l'area circostante delle Querce, mentre a Simeri è stata effettuata una pulizia accurata dell'area del Castello, probabilmente mai così immacolata fin dalla sua fondazione, estendendosi poi da via Sorbia fino a Lacuni. Lungo la costa, il lavoro è cominciato da Campo di Venene e si sta gradualmente estendendo a tutta l'area marina.

In seguito a questa fase iniziale, l'attenzione si sposterà sulla pulizia delle spiagge, suddivise in due tratti di circa due chilometri ciascuno. A questo scopo, sono stati invitati a partecipare alle operazioni anche le ditte locali di Simeri Crichi che non sono state aggiudicatarie per i lotti dei centri abitati.

Il Sindaco Davide Zicchinella ha espresso la sua gratitudine all'ufficio tecnico comunale per l'impegno profuso, così come alle ditte operanti sul campo per la loro meticolosità e serietà nell'esecuzione del lavoro. In particolare, ha elogiato l'assessore al Decoro Urbano, Roberto Patamia, per il suo impegno costante nel garantire un territorio pulito e ben tenuto per tutti i cittadini.

Con questa intensa attività di pulizia e manutenzione, ci si attende che tutto il territorio comunale di Simeri Crichi sarà presto trasformato in un ambiente più salubre e piacevole per tutti i suoi abitanti e i visitatori.