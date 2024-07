Calcio Catanzaro-Venezia 3-2. Vittoria all’ultimo assalto. Interviste post-partita del tecnico (Highlights-video)

CATANZARO, 1 MAG – Sul filo di lana e su rigore. Il Catanzaro vince ai danni di un Venezia che sperava altro dal pomeriggio catanzarese. Dopo un inizio arrembante del Venezia è il Catanzaro ad andare in vantaggio (5’) con Pontisso di testa sull’invito in verticale di Sounas. Il pareggio ospite arriva al 14’, dopo il controllo Var, ad opera di Idzes di testa, appostato sul secondo palo su assist di Pohjanpalo. Quindi si scatena un acquazzone che non consente di giocare. Dopo quasi un’ora si torna in campo ma nel resto del tempo succede poco. Ripresa vivacissima e Venezia che si porta in vantaggio al 10’ rete ancora con Idzes che trova lo spiraglio giusto dopo una serie di tiri sotto porta sugli esiti del primo corner del Venezia. Il Catanzaro accusa il colpo, ma ci pensa il doppio giallo a Sverko a dare una marcia in più al Catanzaro. Il 2-2 lo firma Iemmello, di testa sulla punizione di Vandeputte. La rete vincente arriva su rigore (Idzes su Donnarumma) che Iemmello sigla dopo che al primo tentativo era stato neutralizzato da Joronen. Rigore trasformato e triplice fischio arbitrale con tripudio giallorosso di tutto lo stadio che inneggia a Iemmello e Vivarini e Catanzaro che sogna.

Carlo Talarico

Il tabellino:

CATANZARO-VENEZIA 3-2

MARCATORI: 5’ pt Pontisso (C), 14’ pt Idzes (V), 10’ st Idzes (V), 14’ st Iemmello (C), 51' st Iemmello (C rig.).

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Oliveri (36’ st Stoppa), Scognamillo, Antonini, Veroli (36’ st Miranda); Sounas (23’ st Donnarumma), Petriccione (23’ st Verna), Pontisso, Vandeputte; Iemmello, Ambrosino (44’ pt Biasci). A disp.: Sala, Borrelli, Krajnc, Pompetti, Brignola. All.: Vivarini.

VENEZIA (3-5-2): Joronen; Idzes, Svoboda, Sverko; Bjarkason, Busio (26’ st Ellertsson), Tessmann, Lella (14’ st Altare), Zampano (35’ st Dembèlè); Pohjanpalo (35’ st Gytkjaer), Pierini (35’ st Jajalo). A disp.: Bertinato, Grandi, Olivieri, Andersen, Tcherychev, Ullmann. All.: Vanoli.

ARBITRO: Ayroldi di Molfetta.

Assistenti arbitrali: Baccini e Barone.

Quarto uomo: Vogliacco.

Var: Paterna. Avar: Di Vuolo.

ESPULSO: 12’ st Sverko (V) somma di ammonizioni.

AMMONITI: Sounas (C), Scognamillo (C).

NOTE: gara sospesa al 23’ pt causa pioggia. Spettatori 11.466, di cui 6.043 paganti e 5.423 abbonati, incasso 173.131 euro. Angoli: 10-1 per il Catanzaro. Recupero: pt 2’, st 3’.

