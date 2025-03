Festa della Donna: biglietti speciali per Cremonese-Catanzaro, 29ª Giornata di Serie B, i dettagli

Cremona, 3 marzo 2025 – Un omaggio speciale per celebrare la Giornata Internazionale della Donna. In occasione della sfida tra Cremonese e Catanzaro, valida per il 29° turno di Serie BKT 2024/25 e in programma sabato 8 marzo alle ore 15, l’U.S. Cremonese ha lanciato un’iniziativa dedicata a tutte le tifose: un biglietto speciale a soli 1 euro per assistere al match in qualsiasi settore dello stadio.

Questa iniziativa, pensata per rendere ancora più significativa la giornata dell’8 marzo, è attivabile esclusivamente presso le biglietterie dello Stadio Giovanni Zini e nelle ricevitorie autorizzate Ticketone, fino ad esaurimento posti. Non è previsto l’acquisto online tramite la piattaforma Ticketone.

Ma le sorprese non finiscono qui. Per il settore Distinti “G. Vialli”, l’U.S. Cremonese ha riservato un’ulteriore promozione: acquistando un biglietto "Ridotto Donna", sarà possibile ottenere un biglietto "Ridotto Uomo" al prezzo speciale di 9 euro, per un costo complessivo di 10 euro. Anche questa offerta è disponibile esclusivamente presso le biglietterie dello stadio e nei punti vendita

Ticketone autorizzati.

Prezzi Biglietti Cremonese-Catanzaro Field Box : Intero €80,00 | Ridotto €60,00 | Giovane €40,00 | Junior €20,00 | Donne €1,00 Poltronissima : Intero €60,00 | Ridotto €45,00 | Giovane €35,00 | Junior €20,00 | Donne €1,00 Tribune Laterali : Intero €20,00 | Ridotto €15,00 | Giovane €10,00 | Junior €5,00 | Donne €1,00 Distinti “G. Vialli” : Intero €25,00 | Ridotto €15,00 | Giovane €10,00 | Junior €5,00 | Donne €1,00 | Ridotto Uomo €9,00 Curva Sud “E. Favalli” : Intero €15,00 | Giovane €10,00 | Junior €5,00 | Donne €1,00 Curva Ospiti : Intero €15,00 | Giovane €10,00 | Junior €5,00 | Donne €1,00 Orari delle Biglietterie dello Stadio Zini



Per usufruire della promozione, i biglietti potranno essere acquistati nei seguenti giorni e orari:

Mercoledì 5 marzo : dalle 16:30 alle 19:30 Giovedì 6 marzo : dalle 16:30 alle 19:30 Venerdì 7 marzo : dalle 16:30 alle 19:30 Sabato 8 marzo : l’orario sarà comunicato successivamente in base alle disposizioni del G.O.S.



Si ricorda che ai prezzi indicati potrebbe essere applicato un diritto di prevendita, dove previsto.

L’iniziativa non è solo un’opportunità per assistere a un match di alta classifica a un prezzo simbolico, ma rappresenta anche un gesto concreto per valorizzare il ruolo delle donne nel mondo dello sport e della società. L’U.S. Cremonese invita quindi tutte le tifose a riempire gli spalti dello Stadio Zini e a vivere insieme una giornata speciale all’insegna del calcio e della condivisione.

Per maggiori dettagli sulla promozione e i punti vendita Ticketone autorizzati, è possibile visitare la sezione INFO BIGLIETTI sul sito ufficiale dell’U.S. Cremonese.