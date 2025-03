Serie B: lotta serrata per promozione e salvezza nella volata finale. - Tutti i dettagli

Serie B, 29ª giornata: corsa alla promozione e battaglia per la salvezza

La Serie B entra nella sua fase decisiva con la 29ª giornata, che vedrà sfide cruciali sia in zona promozione sia nelle parti basse della classifica. Il Sassuolo continua la sua marcia in testa, mentre Pisa e Spezia inseguono da vicino. Il Catanzaro punta a consolidare la zona playoff, mentre il Cosenza è chiamato a un’impresa per evitare la retrocessione.

Le partite della 29ª giornata

Venerdì 7 marzo, 20:30

Cosenza - Reggiana

Partita fondamentale per entrambe le squadre. Il Cosenza, ultimo con 22 punti, deve vincere per alimentare le speranze di salvezza. La Reggiana (31 punti) non è ancora fuori dalla lotta per non retrocedere e un successo le permetterebbe di allontanarsi dalla zona pericolosa.

Sabato 8 marzo, 15:00

Mantova - Juve Stabia

Sfida tra due squadre che vogliono punti pesanti: il Mantova (29 punti) lotta per uscire dalla zona playout, mentre la Juve Stabia (39 punti) cerca di consolidare la sua posizione nei playoff.

Salernitana - Modena

La Salernitana (26 punti) deve assolutamente vincere per rimanere agganciata al treno salvezza. Il Modena (35 punti) ha ancora una speranza di raggiungere i playoff, ma servirà continuità nei risultati.

Cremonese - Catanzaro

Scontro diretto in zona playoff. Il Catanzaro (43 punti) vuole rimanere tra le prime quattro, mentre la Cremonese (42 punti) cerca di scalare posizioni. Una partita che promette spettacolo.

Carrarese - Frosinone

Entrambe le squadre si trovano in una posizione scomoda: la Carrarese (32 punti) vuole evitare il coinvolgimento nella lotta playout, mentre il Frosinone (27 punti) ha bisogno di un colpo esterno per risalire.

Sabato 8 marzo, 17:15

Sampdoria - Palermo

Sfida tra due squadre con ambizioni diverse. La Sampdoria (30 punti) è appena sopra la zona playout e ha bisogno di punti per allontanarsi. Il Palermo (38 punti) punta ai playoff, ma deve ritrovare continuità.

Sabato 8 marzo, 19:30

Brescia - Cesena

Il Brescia (30 punti) è in lotta per evitare il playout, mentre il Cesena (40 punti) ha bisogno di punti per rimanere agganciato alla zona promozione.

Domenica 9 marzo, 15:00

Sassuolo - Bari

Il Sassuolo, capolista con 65 punti, sembra inarrestabile e vuole consolidare il primato. Il Bari (38 punti) lotta per un posto nei playoff, ma affronta un ostacolo durissimo.

Spezia - Pisa

Big match della giornata. Lo Spezia (51 punti) e il Pisa (57 punti) si contendono una posizione privilegiata in zona promozione. Un risultato positivo potrebbe indirizzare la stagione di entrambe le squadre.

Domenica 9 marzo, 17:15

Südtirol - Cittadella

Entrambe le squadre sono in lotta per evitare il playout. Il Südtirol (30 punti) e il Cittadella (33 punti) sanno che questa partita può valere una fetta di salvezza.

Analisi della classifica e proiezioni finali

Zona promozione: Sassuolo sempre più vicino alla A

Il Sassuolo domina con 65 punti, forte di un attacco devastante (59 gol fatti). Il Pisa, con 57 punti, resta l’unica vera contendente per la promozione diretta. Lo Spezia, terzo con 51 punti, deve ritrovare più continuità per sperare di insidiare le prime due posizioni.

Zona playoff: Catanzaro e Cremonese in lotta

Dal quarto posto in giù la situazione è apertissima. Il Catanzaro (43 punti) è la sorpresa del campionato e potrebbe ambire a qualcosa in più, ma deve evitare passi falsi. La Cremonese (42 punti), il Cesena (40) e la Juve Stabia (39) inseguono da vicino.

Zona salvezza: il Cosenza rischia grosso

La lotta per la permanenza in Serie B è serratissima. Il Cosenza (22 punti) è fanalino di coda e ha bisogno di un miracolo per salvarsi. La Salernitana (26 punti), il Frosinone (27) e il Mantova (29) sono le altre squadre più a rischio.

Proiezioni finali: cosa aspettarsi?

Il Sassuolo ha la promozione in mano, ma il Pisa potrebbe ancora insidiarlo. Lo Spezia dovrà accelerare se vuole sperare nella promozione diretta.

Il Catanzaro può blindare i playoff, ma serviranno più vittorie nelle ultime giornate per non rischiare un crollo in classifica.

Il Cosenza deve cambiare marcia subito se vuole evitare la retrocessione. Il calendario non è favorevole e servono vittorie immediate.

La lotta playout sarà serrata fino all’ultima giornata, con squadre come Salernitana, Frosinone e Mantova chiamate a lottare su ogni pallone.

La Serie B entra nel vivo e le ultime dieci giornate si preannunciano ricche di emozioni.