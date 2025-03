Serie B, le decisioni del Giudice Sportivo: sette squalificati dopo la 28ª giornata

La 28ª giornata della Serie BKT ha lasciato il segno con diverse decisioni disciplinari che avranno un impatto diretto sulle prossime partite.

Il Giudice Sportivo ha inflitto un turno di squalifica a sette giocatori, che saranno costretti a saltare la 29ª giornata del campionato.

Gli squalificati

I calciatori fermati per un turno sono:

Adorante (Juve Stabia)

Cassata (Spezia)

Ceccaroni (Palermo)

Gondo (Reggiana)

Iemmello (Catanzaro)

Pandolfi (Cittadella)

Salvi (Cittadella)

Assenze pesanti per le rispettive squadre, in particolare per il Catanzaro, che dovrà fare a meno di un riferimento offensivo come Pietro Iemmello nella sfida contro la Cremonese.

Anche il Palermo dovrà rivedere la propria difesa senza Ceccaroni nella difficile trasferta contro la Sampdoria.

Il programma della 29ª giornata

Il campionato di Serie B prosegue senza sosta, con la 29ª giornata che si preannuncia cruciale per la corsa alla promozione e alla salvezza.

Ecco il programma completo del turno:

Venerdì 7 marzo

Ore 20:30: Cosenza - Reggiana

Sabato 8 marzo

Ore 15:00: Mantova - Juve Stabia

Ore 15:00: Salernitana - Modena

Ore 15:00: Cremonese - Catanzaro

Ore 15:00: Carrarese - Frosinone

Ore 17:15: Sampdoria - Palermo

Ore 19:30: Brescia - Cesena

Domenica 9 marzo

Ore 15:00: Sassuolo - Bari

Ore 15:00: Spezia - Pisa

Ore 17:15: Cittadella - Südtirol

Classifica aggiornata: Sassuolo al comando

Dopo 28 giornate, il Sassuolo guida la classifica con 65 punti, seguito dal Pisa con 57.

Lo Spezia resta in corsa per la promozione diretta con 51 punti, mentre il Catanzaro, attualmente quarto a 43 punti, cerca di consolidare la zona playoff.

Nella parte bassa della classifica, la lotta per la salvezza resta apertissima con il Cosenza fanalino di coda a quota 22 punti.

Focus sulla lotta promozione e salvezza

Con il campionato che entra nel rush finale, ogni punto diventa fondamentale.

Il Sassuolo sembra lanciato verso la promozione diretta, ma il Pisa e lo Spezia non mollano.

La zona playout resta incerta, con squadre come Frosinone, Salernitana e Cosenza che cercano disperatamente punti per evitare la retrocessione.

La 29ª giornata si preannuncia dunque ricca di emozioni e colpi di scena, con squadre che lottano per obiettivi diversi ma ugualmente importanti.

Gli squalificati peseranno sulle rispettive formazioni, aggiungendo ulteriore incertezza ai match in programma.