Ardore (RC)-Calcio: E’ qui la festa! Squadra promossa in Eccellenza e festa in piazza. (Video)

ARDORE (RC), 29 APR - Per l’Asd Ardore la festa per il salto di categoria, già iniziata la settimana scorsa con la matematica certezza della promozione nel massimo campionato regionale dilettantistico (Eccellenza), ha avuto il suo naturale epilogo ieri, con l’ultima partita che ha visto gli uomini del Presidente Eugenio Minniti contrapposti al Roccella Jonica (retrocesso). La partita, disputata presso il campo sportivo di Contrada Vescovado, si è conclusa con il risultato di 3 a 2 per gli amaranto guidati in campo da Francesco Maviglia, per lui l’ultima partita da giocatore e standing ovation dei tifosi e dei compagni in campo e futuro tutto ancora da scrivere. In panchina, altro condottiero di questa splendida cavalcata, mister G.A. Criaco che, sensibilmente emozionato, ha ringraziato uno ad uno tutti i suoi ragazzi.

L’incontro è iniziato con l’omaggio dei tifosi ai propri beniamini, un gesto molto gradito dai giocatori che dall’inizio alla fine del campionato hanno lottato e sudato per onorare questa maglia e questi colori. Ma veniamo alla partita: avvio piuttosto blando con qualche azione di alleggerimento condotta da entrambe le squadre, solo nella parte centrale del primo tempo il Roccella imprime una leggera accelerazione al match e, approfittando di qualche disattenzione, assesta un uno-due micidiale che porta in doppio vantaggio (11’ Camara e 35’ Rhfir) gli ospiti. Si chiude, quindi, sullo 0-2 la prima frazione di gioco. Nella ripresa, com’era logico aspettarsi, la musica cambia, infatti i padroni di casa accorciano prima con Bruzzaniti (sempre lui!) all’ 11’ st e, sempre con Bruzzaniti (giunto a 22 reti in testa alla classifica dei cannonieri in compartecipazione con Surace del Capo Vaticano) al 19’ raggiungono il pari (2-2). Al 25’ st il sorpasso grazie all’ulteriore perla di Giovanni Glicora, un giocatore che quando ha giocato ha fatto sempre sentire il proprio peso, sia in termini qualitativi che realizzativi (per lui in campionato 7 centri). La partita scorre via con qualche azione ancora pericolosa da parte degli amaranto che, al triplice fischio dell’arbitro Millea di Catanzaro, possono gioire con i loro tifosi accorsi numerosi ad occupare la tribuna coperta che, anche per quest’incontro, la Commissaria comunale ha consentito di aprire al pubblico. Alle ore 18, in piazza Dante Alighieri, nel pieno centro dei Ardore, si è dato inizio ai festeggiamenti ufficiali con la consegna di targhe ricordo, attestati e medaglie ed i ringraziamenti particolarmente sentiti da parte della società ai tanti sponsor che hanno consentito la realizzazione di questo che per Ardore rappresenta un sogno (infatti sono passati oltre 30 anni dall’ultima partecipazione al campionato di eccellenza, dopo di allora solo il buio). A conclusione della festa fuochi ‘artificio e taglio della torta.

Appuntamento, quindi, al prossimo campionato di eccellenza che, viste le retrocessioni dalla D (Gioiese, Castrovillari ed una tra San Luca o Locri che si affronteranno nel play out, assume tutti i connotati di una Serie D2).

All’Ardore i complimenti vivissimi della nostra testata giornalistica, ed al Roccella i migliori auguri per un pronto ritorno in Promozione.

Le formazioni:

Asd Ardore: Schiavello 6,5; Muià 6; Dure Jara 6 (28’ st Audino 6); Maviglia 7 (7’ st Bottiglieri 6); B. Criaco 6,5; Libri 6,5 Luciano 6; Huerta 6 (12’ st Polityanò 6); Marino 6 (41’ pt Gliozzi 6); Bruzzaniti 7; Glicora 7 (26’ st Quelas 6); All. G.A. Criaco 7

Asd Roccella J.: Guastella 6,5 (28’ st Rechichi 6); Barbieri 6; Daniele 6; Resce 6; Pelle 6,5; Rhfir 6,5; Gallo 6 (25’ st Todarello 6); Darboe 6; Gonzales 6; Lupo 6,5; Camara 6,5. All. Bruno 6,5

Arbitro: Millea di Catanzaro 6,5

Marcatori: 11’ pt Camara, 35’ pt Rhfir, 11’ e 19’ st Bruzzaniti, 25’ st Glicora.

Risultato finale: 3-2





Pasquale Rosaci