Peste suina: Le forze armate si uniscono per rafforzare i controlli

ROMA, 02 MAG. - Con l'aumento dei casi di Peste suina africana (Psa), le autorità stanno intensificando gli sforzi per controllare la diffusione di questa malattia.

Secondo quanto rivelato in una bozza del Decreto Legislativo sull'Agricoltura, che è stata esaminata dall'ANSA, le Forze Armate saranno coinvolte nell'attuazione dei piani di contrasto.

Il documento evidenzia che il personale militare sarà addestrato tramite corsi specifici e sarà dotato dell'equipaggiamento necessario per affrontare questa emergenza sanitaria. Si prevede il coinvolgimento di un contingente massimo di 177 unità per un periodo non superiore a 12 mesi. Le spese saranno a carico del Commissario straordinario incaricato di coordinare le azioni di contrasto alla Psa.

Questa iniziativa riflette la gravità della situazione e l'impegno del governo nel proteggere il settore agricolo e la salute pubblica dall'ulteriore diffusione della malattia. Il provvedimento sarà discusso lunedì durante il Consiglio dei Ministri, segnando un passo significativo nell'affrontare questa sfida epidemiologica.