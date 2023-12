Calcio. Serie BKT. Simone Pontisso: Il cuore del successo del Catanzaro in Serie B. Video

Simone Pontisso: Il Catanzaro al Quarto Posto in Serie B e le Sfide Future"

Il centrocampista del Catanzaro, Simone Pontisso, ha tenuto una conferenza stampa per discutere il recente successo della squadra e le prossime sfide in Serie B. Dopo due vittorie impressionanti, Pontisso ha condiviso il suo entusiasmo per il momento positivo della squadra.

Pontisso ha iniziato sottolineando l'importanza di riprendersi dopo tre sconfitte consecutive. Ha elogiato la squadra per le vittorie contro il derby e Palermo, sottolineando che c'è un equilibrio necessario sia nelle sconfitte che nelle vittorie per affrontare un campionato tosto come la Serie B.

Quando gli è stato chiesto cosa avrebbe pensato se gli avessero detto che il Catanzaro sarebbe stato quarto in Serie B dopo 15 giornate, Pontisso ha risposto con fiducia, sottolineando la sua costante fiducia nella squadra e nell'approccio del mister.

Sul suo ruolo in squadra e la rotazione, Pontisso ha spiegato che ci sono quattro mediani con caratteristiche diverse, quindi il tecnico può fare scelte in base alle necessità della partita. Ha enfatizzato il suo impegno a essere sempre pronto quando chiamato in campo.

Riguardo alla prossima sfida contro il Pisa, Pontisso si aspetta una partita difficile, riconoscendo l'organizzazione e le individualità del loro avversario. Tuttavia, ha sottolineato l'importanza di giocare secondo il proprio stile e cercare la vittoria.

Quando gli è stato chiesto se c'è una squadra che gioca come il Catanzaro, Pontisso ha dichiarato che secondo lui il loro stile di gioco è unico e basato su principi consolidati che la squadra pratica da oltre un anno.

Simone Pontisso ha condiviso il suo entusiasmo per la paternità e ha descritto il momento come il più bello della sua vita. Riguardo agli obiettivi personali, si è concentrato sulla stagione in corso, cercando di contribuire al successo del Catanzaro.

Infine, ha parlato delle vittorie memorabili della squadra, come quella contro Genova e il derby contro il Pisa, ma ha ammesso che scegliere la più bella è difficile, poiché ogni vittoria ha il suo significato.

In conclusione, Simone Pontisso ha evidenziato il calore dei tifosi del Catanzaro e l'importanza del loro sostegno, sia in campo che fuori, che fa sentire ogni giocatore importante per la squadra.

Di seguito il video integrale dell’US Catanzaro in conferenza stampa Simone Pontisso