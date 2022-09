Catanzaro-Monopoli 1-2. Gara stregata per i giallorossi. I commenti del tecnico. (con highlights e video)

CATANZARO, 24 OTT. - Vince il Monopoli una gara stregata per il Catanzaro. Le reti ospiti nel primo tempo ad opera del difensore Arena che si fa trovare sempre pronto nelle occasioni in cui si propone. Secondo tempo molto aggressivo del Catanzaro che riapre la partita ma è complessivamente sfortunato e, alla fine, conta tre legni colpiti.

Gara viva sin dai primi istanti a. 14’ Bombagi coglie il palo e sugli sviluppi Carlini fa rete ma la sua posizione risulta irregolare. Il Monopoli sblocca il risultato al 16’. Sul corner di Viteritti ed una carambola, la palla finisce dalle parti di Arena che confeziona un un destro imparabile. Il Catanzaro tira fuori l’orgoglio e ci prova con Vandeputte al 24’, il suo destro coglie l’incrocio dei pali. Il colpo del ko arriva, però, in pieno recupero con lo stesso cliché della prima rete. Punizione di Viteritti dalla destra, Arena, di testa prima di tutti raddoppia.

La ripresa costringe immediatamente mister Calabro a cambiare atteggiamento e il Catanzaro si ridisegna. Tra i più pericolosi c’è Vandeputte che fa di tutto per superare Lorie e sgli sviluppi di un’occasione Carlini coglie la traversa. Poco dopo la mezzora lo stesso Carlini riapre i giochi, di testa, sul corner di Vandeputte. Il Catanzaro dà il massimo e produce diversi pericoli che fruttano, però, soltanto calci d’angolo e non portano al pareggio che pure avrebbe meritato.

Carlo Talarico





Il tabellino:

CATANZARO-MONOPOLI 1-2

MARCATORI: 16’ e 46’ pt Arena (M), 31’ st Carlini (C).

CATANZARO (3-4-1-2): Branduani; De Santis S. (16’ st Bayeye), Fazio, Scognamillo; Bearzotti (1’ st Tentardini), Verna (43’ st Ortisi), Welbeck, Vandeputte; Bombagi, (1’ st Vazquez); Carlini, Cianci (16’ st Curiale). A disposizione: Romagnoli, Nocchi, Porcino, Monterisi, Gatti, Risolo, Cinelli. Allenatore: Calabro.

MONOPOLI (3-5-2): Loria; Arena, Bizzotto (19’ st Fornasier), Mercadante; Viteritti (37’ st Langella), Piccinni, Morrone (37’ st Novella), Vassallo, Guiebre; Starita (19’ st D’Agostino), Grandolfo (30’ st Nocciolini). A disposizione: Guido, Riggio, De Santis I., Tazzer, Bussaglia, Nina. Allenatore: Colombo.

ARBITRO: Galipò di Firenze.

Assistenti arbitrali: Basile e Pellino.

Quarto ufficiale: Di Cicco.

AMMONITI: Branduani (C), Tentardini (C), Curiale (C), Viteritti (M), Piccinni (M), Welbeck (C), Langella (M).

NOTE: Spettatori 1973, di cui 1173 paganti, abbonati 800, incasso non comunicato. Angoli: 8-4 per il Catanzaro. Recupero: pt 1’, st 6’.













