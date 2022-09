Catanzaro Catania finisce 1-1. 4° pareggio consecutivo per Calabro. I commenti post-partita

CATANZARO, 27 SETT. - Aquile che conquistano solo un punto contro il Catania, quarto pareggio consecutivo per gli uomini di Calabro

Niente da fare per la squadra di Calabro che sembra saper solo pareggiare. Questa volta ha dovuto anche rincorrere: al vantaggio di Russini risponde Carlini su rigore. Tanta pressione ma nulla più per un Catanzaro che non sa più vincere.

Un primo tempo giocato a ritmi sostenuti, dove il Catanzaro forse paga una minore tranquillità rispetto al Catania, almeno inizialmente e si fa infilzare al 10' da Russini abile nel calciare una punizione dai venti metri causata da Scognamillo (che si becca anche il giallo nell'occasione): Branduani rimane fermo e il Catania passa in vantaggio. Dopo il prevedibile smarrimento tra gli uomini di Calabro colpiti quasi a freddo, il Catanzaro riparte ma serve un episodio per trovare il pareggio. Bravo nell'occasione Porcino a proporsi sulla fascia sinistra, il suo cross è intercettato col braccio da Calapai e per Di Graci di Como è rigore: Carlini dal dischetto è implacabile, spiazza Sala e segna l'1-1. Il predominio territoriale che ne consegue non porta però i suoi frutti e dopo un paio di interessanti tentativi di Vazquez finisce il primo tempo sul risultato in parità.

Inizia la ripresa e il Catanzaro dà la sensazione di essere frenetico, va alla ricerca del gol ma con poca lucidità. Calabro rivoluziona la squadra ed entrano Vandeputte, Cianci e Welbeck, escono Risolo, Verna e Bombagi. Il più pericoloso rimane però Vazquez che conclude due volte a distanza ravvicinata ma è sfortunato in entrambe le occasioni. Spinge il "Ceravolo" e i giocatori ci credono: Porcino al volo va vicino al gol, si salva però Sala con un intervento prodigioso. Il Catanzaro le prove tutte, dentro anche Tentardini e Curiale ma nonostante una pressione costante non riesce a sfondare il muro eretto da Baldini: il Catania è chiuso nella sua metà campo e si accontenta del pareggio, non servono neanche i 7 minuti di recupero per fare gol, finisce 1-1. Il Catanzaro conquista il quarto pareggio consecutivo.

Aggiornamento infortunio Freddi Greco

Dopo i primi accertamenti a seguito della contusione riportata nel corso del match giocato stasera al “Ceravolo”, Freddi Greco è stato dimesso dall’ospedale “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro. Il centrocampista rossazzurro si sottoporrà nei prossimi giorni ad ulteriori esami diagnostici per valutare l’entità dell’infortunio.

Danilo Ciancio