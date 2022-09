Latina-Catanzaro 0-2. Quarta consecutiva vittoria. I commenti post-partita del tecnico. (con highlights)

LATINA, 20 OTT. - Dal “Francioni” arriva la quarta consecutiva vittoria del Catanzaro che non dà spazio al Latina e fa suoi i tre punti grazie ad una prestazione convincente dall’inizio alla fine. Mister Calabro schiera dall’inizio Curiale con Bombagi a supporto, mentre sull’altro fronte l’ex di turno, Jefferson, parte dalla panchina. Dunque subito Catanzaro. All’8’ il destro da fuori area di Jari Vandeputte costringe Cardinali a bloccare in due tempi. I giallorossi stringono i tempi e al 13’ Vazquez si gira dal limite dell’area ma la mira non è precisa, dopo pochi secondi Bombagi serve Curiale che tira e Cardinali si rifugia in corner.



Al 14’ viene decretato un calcio di rigore per il Catanzaro a causa dell’ingenuità di Giorgini, col braccio aperto, sul corner di Vandeputte. Tocca al 15’ a Vazquez trasformare il rigore con un bel destro a mezz’altezza alla destra del portiere di casa. Il Catanzaro non si siede e cerca il raddoppio al 22’ con un’altra azione pericolosa conclusa col colpo di testa di Vazquez la respinta di Cardinali che poi viene travolto da De Santis, la palla che termina oltre la linea di porta ma l’arbitro annulla. Il Latina del primo tempo è tutto nella vana protesta, alla mezzora, di Carletti che termina a terra nel duello con Scognamillo ma non è rigore.

Nella ripresa c’è sempre la grande voglia del Catanzaro che rimane alto e al 9’ Verna serve Vazquez che libera il tiro che costringe Cardinali alla deviazione in corner. Sugli sviluppi (10’) Scognamillo sul corner raddoppia in mischia. Le sostituzioni del Latina non influiscono più di tanto sul risultato. Al 31’ Branduani è bravo su Barberini a rifugiarsi in corner. Nella fase finale della gara il Latina ha un predominio sterile che non provoca grossi grattacapi alla miglior difesa del girone, a parte una conclusione di Carletti al 40’, e porta a casa la seconda vittoria esterna consolidando il secondo posto alle spalle del Bari, fermato in casa nel derby col Foggia.

Carlo Talarico

Il tabellino:

LATINA-CATANZARO 0-2

Marcatori: 15’ pt Vazquez (C rig.), 10’ st Scognamillo (C).

LATINA (3-4-2-1): Cardinali; De Santis E., Giorgini (27’ st Jefferson), Esposito; Nicolao (11’ st Atiagli), Amadio, Marcucci (27’ st Barberini), Teraschi (11’ st Di Livio), Tessiore, Carletti; Sane (1’ st Rosseti). A disposizione: Alonzi, Spinozzi, Zini, Celli, Mascia, Ercolano, Rossi. Allenatore: Daniele Di Donato.

CATANZARO (3-4-1-2): Branduani; Scognamillo, Fazio, De Santis S.; Rolando (7’ st Bearzotti), Verna, Welbeck, Vandeputte (37’ st Tentardini); Bombagi (37’ st Risolo); Curiale (25’ st Carlini), Vazquez (24’ st Cianci). A disposizione: Romagnoli, Gatti, Porcino, Cinelli, Ortisi. Allenatore: Antonio Calabro.

ARBITRO: Marco Ricci di Firenze.

Assistenti arbitrali: Pietro Lattanzi di Milano e Mauro dell’Olio di Molfetta.

Quarto ufficiale: Valerio Pezzopane di L’Aquila.

ESPULSI: nessuno.

AMMONITI: Teraschi (L), Vazquez (C).

NOTE: Spettatori un migliaio circa di cui una cinquantina ospiti. Angoli: 5-4 per il Latina. Recupero: pt 0’, st 6’.









