Calcio Serie C Catania - Crotone 0-1 - il commento post-partita del tecnico. Gli Highlights-Video

CATANIA 01 SETT. - Mister Tabbiani Nella partita di calcio Serie C tra Catania e Crotone, il risultato finale è stato 0-1 a favore del Crotone. Dopo la partita, il commento del mister Tabbiani è stato incentrato su diverse questioni tattiche e sulle prestazioni dei giocatori.

Mister Tabbiani ha iniziato elogiando la squadra di Catania per la loro prestazione, affermando che meritavano un risultato diverso. Ha sottolineato che la sfortuna e i pali hanno influenzato il risultato finale.

Una delle domande fatte al mister riguardava il piano tattico e il coinvolgimento del centrocampo nell'area di rigore avversaria. Il mister ha sottolineato che la squadra ha avuto occasioni e ha fatto diversi tiri in porta durante la partita. Ha menzionato che il Catania ha lavorato per trovare Rocca tra le linee, ma a volte mancava l'attacco del primo palo.

Tabbiani ha anche discusso della condizione fisica della squadra e ha notato che, a tratti, si sono allungati un po' troppo, il che ha creato spazi difficili da coprire in difesa. Tuttavia, ha elogiato l'impegno e l'atteggiamento dei giocatori, sottolineando che la squadra ha cercato di vincere la partita fino alla fine.

Il mister ha anche parlato dei singoli giocatori, elogiando gli esterni offensivi Chirico e Marsura per la loro prestazione e menzionando che entrambi hanno delle qualità incredibili. Ha sottolineato che i centravanti hanno fatto un buon lavoro sia nella fase di possesso che in quella di non possesso.

In generale, il mister si è detto soddisfatto della prestazione della squadra e ha affermato che il risultato non deve togliere fiducia al gruppo. Ha sottolineato che la squadra sta costruendo un'identità e che c'è ancora molto lavoro da fare, ma è ottimista riguardo al futuro della squadra.

CROTONE Nella partita di calcio di Serie C tra Catania e Crotone, il risultato finale è stato 0-1. Dopo la partita, il commento del mister del Crotone, Zauli, ha evidenziato alcune cose. Inizialmente, ha affermato che il Catania aveva giocato in modo non brillante durante la partita. Ha poi parlato della qualità del Catania nel palleggio e delle sue trame di gioco. Ha notato che il Crotone voleva essere aggressivo, ma la qualità del Catania, inclusi i giocatori difensivi e il portiere, ha reso difficile per il Crotone raggiungere questo obiettivo.



Zauli ha elogiato la squadra del Catania per il loro impegno e la voglia di ottenere un buon risultato. Ha sottolineato che giocare davanti a una grande folla come quella del Catania non è semplice, ma il Crotone è stato fortunato in alcuni episodi e ha ottenuto un risultato importante.



Inoltre, Zauli ha parlato della sua squadra, sottolineando che il Crotone è una squadra forte nei singoli giocatori e ha elogiato alcuni giocatori del Catania, come Di Carmine. Ha menzionato che il Crotone ha una squadra solida e ben allenata, costruita per competere in alto nel campionato.



Zauli ha anche discusso dei nuovi acquisti, tra cui il ritorno di Andrea D'Errico, e ha sottolineato l'importanza della tecnica nel calcio. Ha parlato delle scelte tattiche fatte durante la partita e dell'importanza di avere diverse opzioni di gioco.



In conclusione, Zauli ha affermato che il campionato è lungo, e il Crotone punta a crescere e a sviluppare la propria identità di squadra nel corso della stagione. Ha riconosciuto che il calcio è influenzato dagli episodi e dalle scelte tattiche, ma crede che una squadra che conosce diverse modalità di gioco avrà un vantaggio.

La Cronaca

Un Catania bello (per un tempo) e sfortunato cade in casa all’esordio stagionale al cospetto di un Crotone cinico che porta a casa l’intera posta in palio capitalizzando al meglio le poche occasioni avute. I calabresi si impongono di misura grazie a una rete di Tribuzzi a metà della ripresa. Di seguito la cronaca del match e il tabellino:

PRIMO TEMPO: Catania che parte a spron battuto, dopo un paio di minuti Sarao mette in mezzo dalla sinistra e Gigliotti si rifugia in corner. Al 7’, Chiricò prova il sinistro da fuori, ma il pallone finisce abbondantemente sopra la traversa. Sei minuti dopo, Marsura in contropiede imbecca Chiricò che conclude debolmente, blocca facile D’Alterio. I rossazzurri fanno la partita, i calabresi si difendono con ordine e al 16’ Rapisarda lascia partire un cross che inganna anche D’Alterio, ma il palo interno salva gli ospiti. Al 22’, il Crotone prova a scuotersi con Pannitteri, che però non crea un grosso pericolo dalle parti di Livieri. Catania sfortunato: poco dopo la mezz’ora, Marsura imbecca Zammarini che fa tutto bene ed entra in area, scocca il sinistro e palla sul palo. Poco dopo, proteste rossazzurre per un presunto fallo di mano su un cross dalla destra, l’arbitro concede un corner. La formazione di Zauli prova a rispondere, Leo cerca il taglio di D’Ursi che viene anticipato da Livieri. Dall’altra parte, tentativo di Marsura che si rivela un passaggio per D’Alterio. Al 42’, sugli sviluppi di un corner, esterno di Rizzo che termina sul fondo. Prima dell’intervallo, Tribuzzi prova a impensierire Livieri che però blocca in due tempi. Dopo un minuto di recupero, si va al riposo sullo 0-0.

SECONDO TEMPO: Nessun cambio in avvio di ripresa nelle due formazioni, Crotone più spigliato rispetto alla prima frazione e Tribuzzi al 47’ si rende pericoloso con una botta che finisce sul fondo. Poco dopo, calabresi ancora pericolosi con un pallonetto tentato da D’Ursi, palla sopra la traversa. Difesa rossazzurra brava a contenere le iniziative ospiti, poi Chiricò serve Marsura che prova il sinistro, D’Alterio respinge in corner. Al 56’, chance per Rocca che prova il destro, palla alta. Mister Tabbiani a questo punto inserisce Ladinetti e Di Carmine per Rizzo e Sarao. E proprio Di Carmine si rende pericoloso al 64’: assist di Marsura per l’attaccante che conclude a botta sicura ma trova D’Alterio pronto a respingere. Due minuti dopo, Crotone in vantaggio: apertura di Petriccione per Leo che serve D’Ursi, cross in mezzo e Tribuzzi di testa fa 0-1. Tabbiani a questo punto inserisce Bocic per Marsura, infortunato, i rossazzurri sono più in affanno rispetto al primo tempo. Al 73’, Catania a un passo dal pari, ma la punizione di Chiricò viene respinta dalla traversa. Rossazzurri che continuano a provarci, la conclusione dal limite di Zammarini viene deviata in corner dalla difesa ospite. Proteste etnee al 78’ per un tocco di Leo su Bocic in area, l’arbitro concede un corner. Altre lamentele dei rossazzurri per un tocco di braccio sul calcio d’angolo, ma l’arbitro lascia correre. Girandola di sostituzioni da una parte e dall’altra e ultimi dieci minuti ad alta tensione. La gara si innervosisce, il Catania prova a riaffacciarsi in avanti con Chiricò che fa qualcosa a metà tra l’imbucata e un tiro in porta, blocca D’Alterio. All’89’, Ladinetti perde un pallone velenoso a centrocampo, il Crotone riparte in contropiede e Tribuzzi conclude col destro, trovando l’opposizione di Livieri. Cinque minuti di recupero, forcing rossazzurro e Chiricò conclude di poco a lato da fuori. Al 93’, corner di Ladinetti, D’Alterio esce male e Curado di testa manda alto da due passi. Dopo cinque minuti di recupero, triplice fischio dell'arbitro che sancisce la fine del match.

Catania-Crotone: 0-1 il finale-Il tabellino

IL TABELLINO

CATANIA (4-3-3): Livieri; Rapisarda, Curado, Quaini, Mazzotta; Zammarini (81' Dubickas), Rizzo (57' Ladinetti), Rocca (81' Palermo); Chiricò, Sarao (57' Di Carmine), Marsura (70' Bocic). A disp.: Bethers, Castellini, De Luca, Popovic. All. Tabbiani.

CROTONE (4-2-3-1): D'Alteroio; Leo (81' Loiacono), Papini, Gigliotti, Giron; Vitale, Felippe (81' Cantisani); Pannitteri (60' Petriccione), D’Ursi, Tribuzzi; Tumminello (76' Gomez). A disp.: Lucano, Martino, Bove, Spaltro, Crialese, Rojas, Bruzzaniti, Vuthaj. All. Zauli.

ARBITRO: Galipò di Firenze (Toce-Piazzini).

MARCATORI: 66' Tribuzzi

NOTE: Ammoniti: Felippe, D'Alterio (CR), Mazzotta, Palermo (CT)