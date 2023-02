Calcio Serie C: Catanzaro-Fidelis Andria: info biglietti, aperta la prevendita, ecco dove e come acquistare i tagliandi

Calcio Serie C: Catanzaro-Fidelis Andria: info biglietti, aperta la prevendita, ecco dove e come acquistare i tagliandi. L’U.S. Catanzaro comunica i prezzi, le modalità di vendita e gli orari di attività delle prevendite, per l’incontro del campionato di Serie C: US CATANZARO 1929 – FIDELIS ANDRIA, di Domenica 05/02/2023, alle ore 14:30, con apertura dell’evento, a partire da Giovedì 02/02/2023 alle ore 15:00.

Tabella prezzi:

Curva Ovest M.C. € 12,00 Intero – € 8,00 Ridotto – € 4,00 Ridotto 0/12

Distinti € 20,00 Intero – € 15,00 Ridotto – € 7,00 Ridotto 0/12

Tribuna Lat. Ovest € 25,00 Intero – € 18,00 Ridotto – € 9,00 Ridotto 0/12 – € 2,00 Disabili 100%

Tribuna Centrale € 32,00 Intero – € 24,00 Ridotto – € 14,00 Ridotto 0/12

Tribuna Vip € 42,00 Intero – € 33,00 Ridotto – € 18,00 Ridotto 0/12

Curva Est – OSPITI € 12,00 + d.p.

– Ridotto generico per 13/17 anni – over 65 – donne – disabile da 60 % a 99 % – acc. disabile 100 %

– Ridotto 0/12 per 0/12 anni

Punti PREVENDITA esterni:

STORE ufficiale US Catanzaro Corso Mazzini, 172/173 – Catanzaro

Tab. Ricevitoria ROTUNDO Via della Stazione, 30 – rione Samà – Catanzaro

ROKS Bar Piazza Martiri Ungheresi, 7 – rione Stadio – Catanzaro

SALA Giochi di MAURO A. Via E. Vitale, 186 – zona Nord – Catanzaro

Bar Ricevitoria IL GIALLOROSSO Corso Mazzini, 229 – Catanzaro

Punto ALL IN Via Jannoni, 4 – Catanzaro

Punto STANLEY BET Via Fontana Vecchia, 7 – Catanzaro

Punto DEPRO Viale Pio X°, 148 – zona Nord – Catanzaro

SNAI corner Via A. Gramsci, 14 – Catanzaro

Ag. SAIL POST Viale Pio X°, 79 – rione Stadio – Catanzaro

Tabacchi PARROTTA Via Porto di Mare, 65 – zona Sud – Catanzaro

Bar COLLANDO Via Caprera, 148 – Catanzaro Lido

Bar Pub LA BODEGUITA Via Pisacane, loc.tà Giovino – Catanzaro Lido

Bar Ricevitoria GERACE Via Padre Pio, 1 – Montepaone Lido

Tab. Edicola MESSINA Piazza D’Armi, 1 – Vibo Valentia

Inoltre, sarà attivata la vendita anche presso il botteghino dello stadio “N. Ceravolo” nelle giornate di Venerdì 03/02/23 (ore 15:00 – 18:00), Sabato 04/02/23 (ore 10:00 – 18:00) e Domenica 05/02/23 (ore 09:30 – inizio gara).

Si ricorda che, all’atto dell’acquisto del biglietto, ed all’entrata nel settore, bisognerà presentare un documento d’identità valido (anche per i minori).

Per questo evento sarà attiva la vendita ON-LINE su sito www.go2.it .

Si raccomanda, infine, l’utilizzo delle prevendite nei giorni della settimana a ciò predisposti, per evitare, il più possibile, file e resse a ridosso dell’orario d’inizio gara al botteghino.