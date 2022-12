Calcio. Catanzaro-Potenza risultato tennistico 6-1, il commento post-partita del tecnico. (Highlights-video)

CATANZARO 18 DIC. – Il Catanzaro di questi tempi è infinito. Tre reti per tempo contro un Potenza che pure era partito bene recuperando la rete che dopo soli 42’’ aveva siglato l’esterno destro Katseris, appostato sul secondo palo dopo l’azione personale di Biasci bravissimo, a freddo a sorprendere con una bella accelerazione tutti.

l vantaggio dei giallorossi, nel giorno in cui la curva ha omaggiato Massimo Capraro con una splendida coreografia, ha smosso i piani del Potenza che nei minuti successivi ha cercato la porta giallorossa più volte arrivando al pareggio con Di Grazia, autore di una buona prestazione e, nello specifico, di un diagonale che riequilibra il punteggio. Il Catanzaro non si perde d’animo e trova un sacrosanto rigore al 16’ sull’uscita disperata di Gasparini su Biasci che poi trasforma il rigore. I giallorossi arrotondano il punteggio con Sounas con una conclusione da fuori area sulla palla proveniente dal fondo ed indirizzatagli da Vandeputte.

Nella ripresa la superiorità del Catanzaro è schiacciante. Biasci firma il poker e poco dopo Vandeputte prende parte alla giostra dei gol con un tiro dal limite dell’area che risulta imparabile. Alla fine anche Iemmello, dopo il palo di Bombagi,. iscrive il proprio nome nel tabellino grazia ad un colpo di testa che beffa Armini e Gasparini, nell’occasione incerti. Il 6-1 del Catanzaro manda in visibilio il pubblico giallorosso, sempre più caloroso

Carlo Talarico

Il tabellino:

CATANZARO-POTENZA 6-1

MARCATORI: 42’’ pt Katseris (C), 7’ pt Di Grazia (P), 17’ pt Biasci (C rig.), 37’ st Sounas (C), 6’ st Biasci (C), 9’ st Vandeputte (C), 39’ st Iemmello (C).

CATANZARO (3-5-2): Fulignati; Martinelli (19’ st Fazio), Brighenti, Scognamillo; Katseris (35’ st Rolando), Sounas (26’ st Curcio), Ghion (35’ st Cinelli), Verna, Vandeputte; Iemmello, Biasci (19’ st Bombagi). A disposizione: Sala, Rizzuto, Gatti, Megna, Mulè, Welbeck, Pontisso, Cianci. Allenatore: Vivarini.

POTENZA (3-5-2): Gasparini; Armini, Matino (27’ st Celesia), Verrengia; Gyamfi, Logoluso (13’ st Del Pinto), Sandri, Talia, Volpe (13’ st Polito); Di Grazia (13’ st Del Sole), Caturano (13’ st Belloni). A disposizione: Alastra, Rillo, Celesia, Laaribi, Steffè, Schimmenti. Allenatore: Raffaele.

ARBITRO: Saia di Palermo.

Assistenti arbitrali: Valente e Lencioni.

Quarto ufficiale: Rispoli.

ESPULSO: 38’ pt Zambardi (C), preparatore dei portieri dalla panchina.

AMMONITI: Brighenti (C), Sandri (P), Matino (P), Martinelli (C), Sounas (C), Volpe (P), Armini (P), Verrengia (P).

NOTE: spettatori 7349, di cui 4944 paganti (124 ospiti) e 2405 abbonati, incasso € 84,000. Angoli: 3-1 per il Potenza. Recupero: pt 1’, st 3’.

PRIMO TEMPO

42’’ RETE di Katseris che appoggia comodamente in rete dopo l’azione di Biasci che fa fuori la difesa ospite

3’ Logoluso alla conclusione di poco alla sinistra della porta di Fulignati

5’ punizione a giro di Di Grazia di poco oltre a porta giallorossa

7’ Di Grazia pareggia su una palla persa da Martinelli, riconquistata da Talia con un destro di prima intenzione che non dà scampo. e libera

16’ Sounas serve in profondità Biasci che viene steso da Gasparini: rigore.

17’ Biasci trasforma il rigore calciando centralmente

21’ Di Grazia alla conclusione in diagonale che termina fuori

34’ Biasci lanciato a rete perde l’attimo giusto e viene rimontato

37’ Sounas segna la terza rete avventandosi sulla palla messa dal fondo al limite

SECONDO TEMPO

6’ Biasci rete dopo la conclusione di Ghion ribattuta

9’ Vandeputte riceve palla aggiusta la mira e da fuori area fulmina Gasparini

36’ base del palo di Bombagi con una conclusione da fuori area

39’ Rete Iemmello

Video commento post-partita del tecnico Vivarino dopo Catanzaro-Potenza 6-1



Il Video commento post-partita del mister Giuseppe Raffaele





Il video commento Katseris nel dopo Gara di Catanzaro-Potenza 6-1



Il video commento Vandeputte nel dopo gara di Catanzaro-Potenza 6-1



Gli highlights di Catanzaro-Potenza 6-1