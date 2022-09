Calcio. Serie C. Il Catanzaro aspetta invano il Trapani

CATANZARO, 4 OTTOBRE - 'Ceravolo' deserto: il Trapani non varca lo Stretto per i noti problemi societari, aggravati dalle dimissioni di sabato sera del tecnico Daniele Di Donato, e si avvia a grandi passi verso l'esclusione dal torneo di serie C. All'arbitro designato, Carella di Bari, non è rimasto altro che attendere i fatidici 45' di gioco prima di dichiarare l'assenza del Trapani col conseguente 3-0 a tavolino per il Catanzaro, punti che però verrano presto azzerati non appena il Consiglio Federale decreterà l'esclusione del club siciliano retrocesso in estate dalla serie B.

Il Catanzaro di mister Calabro sarebbe sceso in campo con: Branduani, Corapi, Curiale, Riggio, Pinna, Riccardi, Risolo, Altobelli, Pipicella, Casoli, Carlini, mentre in panchina il tecnico giallorosso aveva portato: Mittica, Iannì, Bayeye, Martinelli, Verna, Fazio, Mirarchi, Cristiano, Iseppon e Garufo. Dopo i 45' di vana attesa mister Calabro ha fatto svolgere una seduta di allenamento, a porte chiuse, in vista del prossimo impegno casalingo di mercoledì pomeriggio (ore 18,30) contro la Paganese.

Carlo Talarico