Calcio. Serie C, il derby Crotone-Catanzaro: ecco il big match tra Squali e Aquile

Calcio, Serie C: Crotone-Catanzaro: ecco dove e come vedere il big match tra Squali e Aquile. La febbre del calcio in Serie C sta raggiungendo livelli sempre più alti, con il derby tra Crotone e Catanzaro che sta attirando l'attenzione dei tifosi in tutta la Calabria. Questo evento sta diventando sempre più importante per le due squadre, che si stanno giocando la promozione in Serie B.

In particolare, il Catanzaro sta facendo una stagione straordinaria, con 79 punti in classifica e 82 gol segnati, una vera e propria macchina da gol. La squadra è prima in classifica e sembra destinata a vincere il campionato di Serie C. D'altra parte, il Crotone con 65 punti in classifica e 45 gol segnati, entrerà sicuramente nei Play-off.

Tuttavia, la partita tra queste due squadre, in programma a breve, si svolgerà con alcune limitazioni. Il prefetto di Crotone ha infatti emesso un'ordinanza che vieta la vendita dei biglietti per il derby tra Crotone e Catanzaro ai residenti della provincia di Catanzaro. La decisione è stata presa in seguito alle valutazioni dell'Osservatorio e del CASMS, che hanno definito la partita ad alto rischio.

La Questura sarà incaricata di far rispettare l'ordinanza e di notificarla alle due società, alla Lega Pro e ai sindaci delle due città. Questa limitazione alla vendita dei biglietti potrebbe creare qualche problema tra i tifosi delle due squadre, ma allo stesso tempo mira a garantire la sicurezza degli spettatori e dei giocatori.

Nonostante il divieto di trasferta per i tifosi del Catanzaro, la società ha deciso di organizzare un evento alternativo. Allo stadio "Ceravolo" di Catanzaro, infatti, verrà allestito un maxischermo con ingresso libero per permettere ai tifosi giallorossi di seguire la partita in diretta. L'iniziativa è stata organizzata dalla società del Catanzaro, con il supporto del Comune e del club.

In questo modo, i tifosi del Catanzaro potranno vivere l'esperienza del derby calabrese di Serie C in modo più coinvolgente, nonostante la trasferta sia vietata. La partita verrà trasmessa in diretta su RaiSport e su Eleven sport, ma l'organizzazione del maxischermo permetterà ai tifosi di sentirsi come se fossero allo stadio a sostenere la loro squadra.

In conclusione, il derby tra Crotone e Catanzaro è un evento molto atteso dai tifosi di entrambe le squadre e dai calabresi in generale. Nonostante alcune limitazioni, sia per la sicurezza degli spettatori, il calcio in Serie C continua ad attirare l'attenzione di un pubblico sempre più vasto, pronto a sostenere la propria squadra del cuore.