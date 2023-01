Calcio, Serie C: Messina-Catanzaro: sarà 'Giornata Giallorossa'- ecco dove e come compare i biglietti più parcheggio ospiti

MESSINA, 27 GEN. - Il calcio della Serie C vedrà la sfida tra Messina e Catanzaro domenica 29 gennaio alle 14.30 allo stadio Franco Scoglio. La prevendita per i biglietti è già iniziata e può essere effettuata online sul sito di postoriservato.it e in tutti i punti vendita PostoRiservato. In occasione della partita, la società ha deciso di indire la giornata giallorossa, sospendendo la validità delle tessere di abbonamento per questa gara. I prezzi per i biglietti varieranno a seconda della zona scelta per assistere alla partita. Ad esempio, per la Curva Sud, il biglietto intero costerà 15 € più i diritti di prevendita, mentre per gli abbonati il prezzo sarà di 10 € più i diritti di prevendita.

Gli abbonati avranno inoltre la possibilità di portare fino a 5 amici o parenti al prezzo di 10 €. Per i bambini fino a 7 anni l'ingresso è gratuito, mentre per quelli tra 7 e 16 anni il prezzo sarà di 5 €. Inoltre, donne e over 65 avranno un prezzo ridotto di 5 € e 10 € rispettivamente. La Tribuna Centrale A avrà un prezzo di 20 € più i diritti di prevendita. Per i tifosi del Catanzaro, il settore ospiti sarà in vendita esclusivamente presso la ricevitoria fisica a Catanzaro presso Tabacchi Rotundo, via Della Stazione 28, 88100 – Catanzaro e sarà possibile acquistarlo solo con la tessera del tifoso al prezzo di 15 € più prevendita. Inoltre, i tifosi del Catanzaro avranno a disposizione il parcheggio dell’AREA VERDE. In media, le partite di calcio della serie C attirano una media di 5000 spettatori allo stadio e si prevede che anche per questa partita tra Messina e Catanzaro ci sarà una buona affluenza di pubblico.