Calcio, contro la Gelbison è record di presenze in trasferta per l'US Catanzaro 1929: supera Milan, Juventus e Inter

Calcio Serie C, Record di presenze in trasferta per l'US Catanzaro 1929: supera Milan, Juventus e Inter. L'US Catanzaro 1929 continua a sorprendere nel mondo del calcio italiano, stabilendo un nuovo record di presenze in trasferta nella partita contro la Gelbison all'Arechi di Salerno. Infatti, ben 7205 tifosi GialloRossi si sono spostati per seguire la squadra nella sfida che potrebbe sancire la promozione in Serie B.

Questa stagione è stata un successo per la squadra, che ha ottenuto ad ora un impressionante prestazione con 83 punti, grazie a 26 vittorie, 5 pareggi e solo una sconfitta. Inoltre, il Catanzaro ha segnato 86 gol subendone solo 13, dimostrando un'efficacia offensiva e una solidità difensiva notevoli.

Questa trasferta a Salerno rappresenta un'occasione unica per i tifosi del Catanzaro di essere protagonisti di un'altra pagina importante nella storia del loro club. La partecipazione massiccia dei sostenitori del Catanzaro dimostra l'amore e la passione per questa squadra, che sta rendendo orgogliosi tutti i suoi tifosi.

Non è un caso che la trasferta del Catanzaro abbia superato in termini di presenze quelle delle squadre più blasonate come Milan, Juventus e Inter. Questo è un ulteriore segnale del grande momento che sta attraversando la squadra, che ha dimostrato di avere una grande forza e determinazione, riuscendo a conquistare il cuore dei suoi tifosi e il rispetto dei suoi avversari.

In conclusione, questa trasferta rappresenta un'opportunità per i tifosi del Catanzaro di contribuire a scrivere un'altra pagina importante nella storia del loro club. Il supporto e la passione dei tifosi sono fondamentali per il successo della squadra e per continuare a raggiungere traguardi sempre più importanti.





Gennaro Fregola