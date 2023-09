Calcio Serie C: Zauli soddisfatto della vittoria del Crotone sul Sorrento - analisi e prospettive per il futuro. Video e highlights

CROTONE - Nel dopo gara tra Crotone e Sorrento, il Mister, Zauli, ha espresso la sua soddisfazione per la vittoria 1-0 della sua squadra. Ha commentato che era essenziale vincere, considerando la recente serie di risultati deludenti. Zauli ha elogiato l'approccio della squadra e il loro tentativo di pressare l'avversario, sottolineando un bellissimo gol segnato durante la partita.

Il Mister ha riconosciuto la necessità di migliorare alcuni aspetti, come il possesso palla e la gestione delle occasioni per chiudere la partita. Ha menzionato l'importanza di mantenere la personalità e la fiducia nei momenti critici. Ha anche discusso della decisione di non inserire una seconda punta durante l'espulsione di un giocatore, spiegando che voleva mantenere una struttura difensiva solida.

Zauli ha ribadito che la squadra deve essere più efficace nell'area avversaria e non cercare sempre soluzioni complicate. Ha sottolineato l'importanza della costruzione del gioco nelle prime fasi e come gli errori tecnici in questa fase possano favorire gli avversari.

Infine, il Mister ha elogiato l'ingresso di Giannotti come un contributo positivo alla squadra, evidenziando la sua importanza in un momento difficile. In generale, Zauli è stato soddisfatto della vittoria, ma riconosce la necessità di lavorare su alcuni aspetti per migliorare ulteriormente.

Crotone - Sorrento, mister Zauli a fine gara





Crotone-Sorrento 1-0: gol e highlights