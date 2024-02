Calcio Serie A. Claudio Ranieri condanna cori razzisti al Bentegodi: chiede azioni decisive

Gli ululati uditi al Bentegodi durante la partita tra il Verona e il Cagliari, diretti in modo razzista nei confronti di Antoine Makoumbou, un giocatore di colore che milita nelle file del Cagliari, hanno suscitato un'ampia reazione. Il tecnico della squadra del Cagliari, Claudio Ranieri, ha deciso di prendere posizione su questa spiacevole vicenda.

Ranieri ha dichiarato: "Riguardo ai cori razzisti, è fondamentale che chi ha il potere di intervenire prenda una posizione chiara. È triste vedere che ancora oggi si fa leva sul colore della pelle per discriminare un giocatore. Tuttavia, è importante sottolineare che il giovane calciatore è stato espulso, il che ha inevitabilmente influenzato lo sviluppo della partita. È stato davvero spiacevole sentire questi cori razzisti contro Makoumbou, e purtroppo sembrano essere diventati un triste cliché in Italia".

D'altro canto, il tecnico del Verona, Marco Baroni, ha scelto di non commentare direttamente gli ululati razzisti rivolti al centrocampista congolese del Cagliari, che ha lasciato il campo a seguito di un cartellino rosso per un fallo su Duda. Baroni ha affermato: "Sui cori contro Makoumbou, preferisco non esprimermi", limitandosi a questa breve dichiarazione.