Calcio. Serie A: Cremonese-Inter 1-2, doppietta di Lautaro- Le dichiarazioni del tecnico. Splendido gol di Okereke, i nerazzurri rimontano con l'argentino

L'Inter batte la Cremonese 2-1 in un anticipo della 20/a giornata, aperto dalla rete di Okereke all'11 ribaltata da una doppietta di Lautaro Martinez, a segno al 21' e poi al 20' della ripresa.

I nerazzurri salgono al secondo posto provvisorio con 40 punti, a -10 dal Napoli, i grigiorossi restano ultimi con otto.

Le dichiarazioni del tecnico nerazzurro al termine del successo contro la Cremonese Inzaghi: "la squadra ha avuto una grande reazione"

Successo in rimonta per l'Inter contro la Cremonese: nella sfida allo Zini valida per la 20.a giornata di Campionato è Lautaro Martinez a rispondere alla rete di Okereke con una doppietta che regala 3 punti all'Inter che sale a quota 40 in classifica. Al termine del match le dichiarazioni di mister Simone Inzaghi: "Ho fatto i complimenti alla squadra perché hanno fatto una grandissima gara, approcciata nel migliore dei modi, poi è arrivato il loro eurogol che poteva provocare qualche problema arrivando da una sconfitta con l’Empoli, invece la squadra è rimasta sul pezzo, concentrata. Affrontavamo una formazione che aveva battuto il Napoli e fatto un buon punto a Bologna, sono contento dal carattere dimostrato, hanno giocato una partita approcciata bene e poi sono rimasti sul pezzo". Il regalo al tifoso? "C’era un ragazzino interista che tutta la partita era lì che incitava e mi è venuto spontaneo, erano tantissimi anche stasera e ci hanno sostenuto dall’inizio alla fine. I gol subiti? Ci stiamo lavorando, siamo l’Inter e abbiamo l’obbligo di vincere e fare grandi partite, dobbiamo andare avanti per migliorarci e fare sempre meglio".

"Stasera ho avuto grandissimi segnali, abbiamo approcciato bene, siamo stati aggressivi. Sapevamo di affrontare un avversario in salute, se devo trovare una pecca probabilmente abbiamo sbagliato qualche rifinitura nell’ultimo passaggio che ci avrebbe permesso di non arrivare sul 2-1 negli ultimi minuti di gara con il recupero ma la squadra ha avuto una grande reazione".







"Dzeko e Lautaro stanno bene ma stanno tornando anche Lukaku e Correa che sono giocatori che hanno avuto problemi ma si stanno allenano nei migliori dei modi. Stasera hanno giocato una ventina di minuti, crescerà anche la loro condizione".

Il derby? "Prima di domenica abbiamo da giocarci un quarto di finale contro l’Atalanta quindi il nostro pensiero è li. Al derby ci penseremo dopo martedì, abbiamo partite ogni 3 giorni e mezzo e vogliamo giocarle nel miglior modo cercando di recuperare anche giocatori infortunati e squalificati che aiuterebbero in queste gare ravvicinate. La Coppa Italia è una competizione che dobbiamo onorare nel migliore dei modi, affrontiamo avversario in salute ma ci prepareremo al meglio".

Davide Ballardini commenta così l’esito della gara dello Zini che ha visto la Cremo uscire sconfitta di misura contro l’Inter.

“Abbiamo pensato di mettere in difficoltà l’Inter con le ripartenze, l’idea era quella di avere più soluzioni in attacco soprattutto nella ripresa quando mi è sembrato che l’Inter potesse essere più slegata. Cosa attendersi ora? Partite da quelle ottenere sempre il massimo, facendo prestazioni importanti: questa è l’idea”.

E’ una prova che le dà fiducia in vista del futuro?

“E’ la conferma che abbiamo una squadra di ragazzi seri che danno sempre il massimo e che meriterebbero qualcosa in più. Adesso ci concentriamo sulla Coppa Italia poi avremo una partita molto importante, però questa prestazione è una nota lieta: l’atteggiamento è quello giusto e la voglia di fare non manca”.

La squadra è parsa compatta e corta. Forse è mancata la qualità nella gestione di qualche pallone…

“E’ la verità. Abbiamo sbagliato troppi passaggi in uscita in situazioni di gioco anche abbastanza semplici degli avversari. Un po’ di frenesia c’è stata anche perché giochi contro una squadra come l’Inter, abile nell’intercettare palloni”.

I tifosi hanno applaudito nonostante la sconfitta…

“Gli applausi dei tifosi confermano che questo è un ambiente sano, dove ci sono principi buoni: è la dimostrazione che l’impegno è apprezzato e che viene riconosciuta alla squadra la capacità di dare sempre tutto, E’ un bel messaggio”.

Dzeko è l’avversario che ha dato più fastidio?

“Lui è grande giocatore, ma stasera la differenza l’ha fatto un altro che ha corso per un forsennato per 77 minuti e ha segnato 2 gol”.

Carnesecchi ha fatto parate determinanti, in prospettiva potrà essere l’unico portiere a mettere in difficoltà Donnarumma in chiave nazionale?

“Marco è un ragazzo di grande prospettiva, ma anche lui sa che dovrà migliorare tanto per diventare un portiere di grande livello. Certamente diventerà un portiere importante. Non so se diventare bravo come Donnarumma, ma se la giocherà”.

Pensa che in vista della partita con il Lecce possano arrivare rinforzi?

“Non lo so, ma è chiaro che proprietà e dirigenza sanno che in qualche reparto servono alternative; è chiaro però che a gennaio non è facile trovare giocatori funzionali”.





Una doppietta del Toro firma il 2-1 dei nerazzurri allo Zini, dopo la rete in avvio di Okereke. L'Inter sale a quota 40 in classifica

CREMONESE (3-5-2): 12 Carnesecchi; 15 Bianchetti (10 Buonaiuto 67'), 21 Chiriches, 5 Vasquez; 17 Sernicola, 19 Castagnetti (20 Afena-Gyan 60'), 28 Meité, 26 Benassi, 3 Valeri; 77 Okereke (98 Zanimacchia 72'), 9 Ciofani (90 Dessers 60'). A disposizione: 13 Saro, 45 Sarr, 4 Aiwu, 18 Ghiglione, 24 Ferrari, 62 Milanese, 74 Tsadjout. Allenatore: Davide Ballardini.

INTER (3-5-2): 24 Onana; 36 Darmian, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 20 Calhanoglu (14 Asllani 66'), 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco (8 Gosens 66'); 9 Dzeko (90 Lukaku 77'), 10 Lautaro (11 Correa 77'). A disposizione: 21 Cordaz, 31 Brazao, 6 De Vrij, 12 Bellanova, 33 D'Ambrosio, 45 Carboni, 46 Zanotti, 47 Fontanarosa. Allenatore: Simone Inzaghi.

Ammoniti: Acerbi (I), Calhanoglu (I) Recupero: 0' - 4'.

Arbitro: Mariani. Assistenti: Bresmes, Scatragli. Quarto ufficiale: G. Miele. VAR: Nasca. Assistente VAR: Dionisi.