Calcio Serie A. Il Milan con Tomori e Díaz fa la voce grossa: 2-0 alla Juve

Calcio Serie A. Il Milan fa la voce grossa: 2-0 alla Juve I rossoneri si impongono a San Siro con una firma per tempo di Tomori e Díaz

Il Milan riparte al meglio dopo lo stop di Londra e lo fa con autorità, davanti ai propri tifosi. Trascinati da un San Siro tutto esaurito i rossoneri superano la Juventus con un netto 2-0, deciso dalla rete di Tomori nella prima frazione e dal raddoppio di Brahim Díaz ad inizio ripresa. Il gol del centrale inglese ha sbloccato una gara energica e aggressiva, una partita che regala tre punti importantissimi per il cammino in campionato della formazione di Pioli e che nascondeva molteplici insidie alla vigilia. I rossoneri hanno successivamente gestito l'andamento della gara nella ripresa, ritrovando il coraggio e la tonicità che non si erano visti con continuità contro il Chelsea.

Pioli ha mescolato le carte inserendo Pobega e Díaz sulla trequarti oltre a Gabbia in mezzo alla difesa. Il centrale italiano ha limitato - insieme a Tomori - la pericolosità della coppia di attaccanti bianconera, aggredendo ogni pallone e dimostrando ancora una volta la propria affidabilità. Sfortunato Leão, che ha colpito due pali nel primo tempo, ma comunque un fattore decisivo nella catena sinistra rossonera insieme al rientrante Theo Hernández. Per i rossoneri è già tempo di pensare alla prossima sfida. I ragazzi di Mister Pioli ospiteranno infatti il Chelsea martedì 11 ottobre alle ore 21.00 - ancora a San Siro - per la quarta giornata del Girone E di Champions League.

LA CRONACA

Non c'è spazio per alcuna fase di studio in avvio, con le due squadre subito propositive. La prima occasione della gara è di marca ospite: Cuadrado ha spazio sul lato destro ma incrocia largo al 9'. Il Milan gestisce il possesso ma si espone ai contropiedi bianconeri, che tra il 12' e il 13' costruiscono due chance con Milik e Danilo senza però spaventare Tătărușanu. I rossoneri aumentano il ritmo e rispondono al minuto 20: Kalulu di testa prolunga sul secondo palo il corner di Tonali, Leão impatta con il tacco ma il palo gli nega il gol. Il rapporto di Rafa con i legni si incrina nuovamente quando - al 34' - il destro a giro del portoghese coglie in pieno il palo opposto. Due minuti dopo è Bennacer a spaventare ancora Szczęsny con un sinistro violento che si spegne sopra la traversa. Il Milan spinge ancora e trova il vantaggio al 46': Giroud raccoglie una respinta bianconera e calcia dal limite colpendo in pieno Tomori, l'inglese è reattivo e supera Szczęsny con il sinistro infiammando San Siro. È 1-0 all'intervallo.

Il Milan riparte con vigore anche nella ripresa, costruendo nei primi minuti due palle-gol con Leão, che non inquadra il bersaglio. Al 54' arriva il raddoppio con un assolo di Brahim Díaz: lo spagnolo intercetta in mezzo al campo un disimpegno, salta secco Bonucci, si invola verso la porta e batte con il destro Szczęsny in uscita. Il 2-0 tramortisce gli ospiti che faticano a rendersi pericolosi, mentre il Milan mantiene un baricentro alto e sfrutta le energie dei subentranti per mantenere il controllo. La Juve prova ad accendersi nel finale con l'ingresso di Kean, pericoloso in due occasioni: al minuto 84 scambia al limite con Milik e calcia, trovando la provvidenziale chiusura di Kalulu, mentre al 90' ci prova dal limite con il sinistro, alto. Nel recupero è Origi ad andare vicino al tris con un tentativo in contropiede respinto da Szczęsny. Dopo quattro minuti di recupero arriva il fischio finale: finisce 2-0.

IL TABELLINO

MILAN-JUVENTUS 2-0

MILAN (4-2-3-1): Tătărușanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Hernández; Bennacer (39'st Vranckx), Tonali; Pobega (13'st Krunić), Díaz (19'st De Ketelaere), Leão (39'st Origi); Giroud (19'st Rebić). A disp.: Jungdal, Mirante; Ballo-Touré, Dest, Thiaw; Adli, Bakayoko. All.: Pioli.

JUVENTUS (4-4-2): Szczęsny; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado (1'st McKennie), Locatelli (11'st Paredes), Rabiot (34'st Soulé), Kostić (11'st Miretti); Vlahović (33'st Kean), Milik. A disp.: Perin, Pinsoglio; Gatti, Rugani; Fagioli. All.: Allegri.

Arbitro: Orsato di Schio.

Gol: 45'+1 Tomori (M), 9'st Díaz (M).

Ammoniti: 26' Cuadrado (J), 9'st Díaz (M), 48'st Tonali (M), 48'st Paredes (J), 48'st Kean (J).

(AC Milan)