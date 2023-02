Calcio Serie A: Inter-Udinese 3-1, torna la gol Lukaku. Lukaku apre, Lautaro chiude ed i nerazzurri restano secondi

Inter-Udinese 3-1 La cronacaL'Inter riscatta il deludente pareggio contro la Sampdoria e torna a vincere, battendo una coriacea Udinese sulle ali della LuLa.

Lukaku sblocca la partita, Lautaro la chiude, con in mezzo i brividi per i 70mila di San Siro dopo il pareggio firmato Lovric e il sospiro di sollievo dopo il nuovo vantaggio nerazzurro siglato Mkhitaryan.

Gli uomini di Simone Inzaghi non splendono ma conquistano tre punti pesanti in ottica qualificazione alla prossima Champions League, mantenendo la seconda posizione in classifica dietro al Napoli.

E, a proposito di Champions, il successo contro l'Udinese è anche una iniezione di fiducia verso la sfida di mercoledì contro il Porto nell'andata degli ottavi di finale. Nonostante le parole di Inzaghi alla vigilia, la testa non può che già essere alla gara contro i portoghesi, come dimostrato anche dalle scelte dello stesso tecnico che punta sul turnover con Onana, Skriniar, Calhanoglu e Lautaro Martinez in panchina dall'inizio. L'Inter così si affida di nuovo a Lukaku, che ripaga la fiducia sbloccando il risultato dal dischetto (fallo di Walace su Dumfries che Dionisi rivede al Var prima di concedere il rigore) tornando al gol dopo 189 giorni in campionato Anche in questo caso, però, con il brivido per tutto il Meazza, perché il belga sbaglia il primo tiro dal dischetto facendosi ipnotizzare da Silvestri, ma l'ingresso anticipato in area di Masina gli concede una seconda chance dal dischetto che non sbaglia. Vantaggio in tasca, i nerazzurri sembrano in controllo.

L'Udinese però non molla e trova il pareggio approfittando proprio di un errore di Lukaku per una ripartenza micidiale conclusa da Lovric con un preciso destro sotto la traversa. Nella ripresa l'Inter alza i ritmi per riportarsi avanti, non venendo aiutata anche dalle pessime condizioni del terreno di gioco di San Siro.

La sfida cambia nel giro di due minuti a cavallo del 73': prima Dzeko spreca clamorosamente a tu per tu con Silvestri, sul contropiede seguente Success ciabatta da solo davanti ad Handanovic con salvataggio di Dumfries e sulla nuova ripartenza interista Mkhitaryan col piattone trova il nuovo vantaggio su assist di Dimarco. L'Udinese nel finale prova l'assalto alla caccia del pareggio, ma ci pensa Lautaro Martinez a chiudere la sfida. L'argentino prima spedisce alto un pallonetto, sull'azione seguente però è freddo a battere Silvestri con il destro per il gol del definitivo 3-1. (Ansa)