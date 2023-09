Calcio Europei 24. Spalletti: la vittoria contro l'Ucraina e la sfida della gestione nazionale. (Highlights-video)

Il commissario tecnico Spalletti ha tenuto una conferenza stampa dopo la partita Italia-Ucraina 2-1. Ha iniziato ringraziando tutti i presenti e ha parlato della vittoria, sottolineando la tensione e la pressione di dover vincere a tutti i costi in queste partite di alta importanza. Ha enfatizzato l'importanza di queste situazioni nel misurare la personalità e la reazione dei giocatori.

Spalletti ha risposto alle domande dei giornalisti, discutendo la prestazione della squadra e notando che la squadra ha lavorato bene nel perforare la difesa avversaria. Ha anche menzionato che il cambiamento verso un calcio più qualitativo può comportare alcuni rischi, ma è necessario evolvere.

Il CT ha anche parlato della gestione del tempo ristretto con la Nazionale rispetto alla gestione di un club e ha sottolineato l'importanza dell'organizzazione e dei video come strumenti di allenamento.

Ha risposto a domande riguardanti la reazione del pubblico e il fischi contro Donnarumma, sottolineando la necessità di rispetto per il talento dei giocatori e di mantenere la calma nelle situazioni difficili.

Spalletti ha elogiato l'atteggiamento dei calciatori e ha parlato della sua esperienza positiva come CT. Ha anche affrontato la questione dell'assenza di Immobile, sottolineando che ci sono altri calciatori in grado di ricoprire quel ruolo.

Infine, ha risposto a una domanda sulle convocazioni e sulla difficoltà di lasciare dei giocatori fuori, sottolineando che è più difficile mandarli in tribuna ma che le decisioni devono essere prese con coerenza. Ha anche menzionato la necessità di ringiovanire la squadra dove necessario.

Italia, Zaniolo, Frattesi nel post-partita il commento di Italia-Ucraina 2-1,

Nel post-partita della partita Italia-Ucraina, Nicolò Zaniolo e Giacomo Frattesi hanno commentato la vittoria dell'Italia per 2-1. Zaniolo ha sottolineato l'importanza di questa vittoria per il morale della squadra, affermando che era fondamentale ottenere i tre punti. Ha anche menzionato che il mister aveva chiesto loro di dare il massimo in campo perché non c'era spazio per pareggi, solo per la vittoria.

Zaniolo ha elogiato la prestazione della squadra, affermando di aver espresso un buon calcio durante la partita. Ha anche affrontato la questione della sua posizione in campo, dicendo che può giocare in varie posizioni ma al momento si sente più a suo agio nel ruolo che ha svolto durante la partita.

Riguardo alle domande sul suo comportamento fuori dal campo, Zaniolo ha sottolineato che mette sempre il massimo a disposizione della squadra e che è felice della prestazione della serata. Ha evidenziato il forte spirito di gruppo all'interno della squadra nazionale italiana e l'unità tra i giocatori.

Frattesi è stato anche coinvolto nella discussione e ha commentato il cambiamento di atteggiamento rispetto alla partita contro la Macedonia. Ha affermato che la squadra oggi è stata più determinata e ha messo in porta le occasioni create, a differenza della partita precedente contro la Macedonia.

Inoltre, è stato chiesto a Zaniolo riguardo alla sua presenza vicino al dischetto del rigore, e ha confermato che gli è stato chiesto di aiutare in difesa, una cosa che gli piace fare.

In conclusione, Zaniolo e Frattesi hanno sottolineato l'importanza della vittoria, la solidità difensiva della squadra e l'ottimo lavoro del mister Spalletti. La settimana del derby è stata evidenziata come fondamentale per Zaniolo, che spera di continuare a contribuire positivamente alla squadra.





