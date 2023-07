Calcio. Stadio Ceravolo, partono i lavori di ristrutturazione, ora la corsa contro il tempo per il Campionato Serie B. Video

Calcio. Stadio Ceravolo: Corsa contro il Tempo per Adeguarsi agli Standard della Serie B

I lavori per il rinnovamento dello Stadio Ceravolo inizieranno lunedì, dando il via a una corsa contro il tempo. Nonostante la sfida, l'assessore ai Lavori Pubblici, Raffaele Scalise, è pieno di ottimismo. È essenziale adeguare questa storica struttura sportiva agli standard richiesti dalla Lega per il campionato di Serie B. La data prevista per la prima partita in casa è l'19 agosto.

I lavori inizieranno con la ristrutturazione del terreno di gioco, seguita dall'installazione di 40 nuovi bagni, l'area della Var, l'illuminazione dei parcheggi e le tribune per i vip. La lista delle necessità per conformarsi ai requisiti della Serie B è lunga. Il comune, che è proprietario dello stadio, ha ottenuto un finanziamento di tre milioni di euro dalla regione e dispone di 77 giorni per completare tutto il progetto.

L'obiettivo principale è finire i lavori in tempo per disputare la prima partita al Ceravolo il 19 agosto. Tuttavia, come alternativa, si potrebbe valutare la possibilità di giocare in una città del Nord per coinvolgere i numerosi emigrati e tifosi del Catanzaro sparsi in tutta la penisola.

Nel servizio, sono state intervistate due persone: l'assessore ai lavori pubblici di Catanzaro, Raffaele Scalise, e il direttore generale dell'U.S. Catanzaro, Diego Foresti.

