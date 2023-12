Calcio Serie BKT. Sudtirol – Catanzaro: le indicazioni per i tifosi giallorossi

Si forniscono di seguito su indicazioni della società Fc Südtirol e delle autorità competenti le informazioni utili ai tifosi giallorossi per raggiungere lo stadio Druso di Bolzano in occasione della gara Südtirol-Catanzaro di sabato 7 ottobre.

ARRIVO A BOLZANO IN PULLMAN e AUTO (parcheggio viale Trento): uscire al casello dell’autostrada A22 di Bolzano Sud, proseguire lungo in via Torricelli, alla rotonda prendere la seconda uscita per immettersi in via Pacinotti, al successivo incrocio proseguire a sinistra attraverso Via Galileo Galilei, quindi seguendo le indicazioni “Tifosi ospiti”, alla rotonda di Ponte Roma prendere la terza uscita a destra (prima del ponte) seguendo il cartello giallo “Parcheggio tifosi ospiti” che indica il raggiungimento della destinazione per il parcheggio di auto e/o pullman in viale Trento. Attraversare quindi il ponte pedonale sull’Isarco, imboccare la pista ciclabile a destra per arrivare allo Stadio Druso.

ARRIVO A BOLZANO IN TRENO: scendere alla stazione ferroviaria Bolzano-Bozen, all’uscita svoltare a sinistra e proseguire sempre dritti lungo via Garibaldi, Piazza Verdi, via Marconi e, subito sotto ponte Druso imboccare la via pedonale accanto alla pista ciclabile e seguire l’indicazione “Tribuna Ospiti” Stadio Druso.

Per i tifosi giallorossi che hanno acquistato il Settore 4B (Tribuna Canazza) seguire indicazioni per ingresso principale Viale Trieste