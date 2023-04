Calcio. Supercoppa. Catanzaro - Feralpisalò: le informazioni su viabilità e servizi

Anche per la partita casalinga di Supercoppa di Serie C, prevista per sabato 29 aprile 2023 alle ore 16.30 tra Catanzaro e Feralpisalò, l’Amministrazione Comunale del Capoluogo ha predisposto una serie di servizi per agevolare la viabilità e l’arrivo presso lo stadio Ceravolo.



Confermata la disponibilità del Parcheggio Musofalo, con orario continuato dalle ore 13:00 alle ore 20.00. Il costo del servizio parcheggio è di 3 euro, mentre la corsa della navetta di collegamento verso lo stadio, sempre dalle 13:00 alle 20:00, sarà ancora gratuita. Chi volesse protrarre la sosta della propria auto nell’impianto oltre le ore 20:00 pagherà invece 8 euro.

Si ricorda che sarà attivo anche il parcheggio AMC adiacente l’ospedale “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro con tariffa ordinaria.



La viabilità non subirà alcuna variazione rispetto a quella ordinaria.