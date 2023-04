Calcio. Supercoppa Serie C 2023: Programma, date e regolamento per la finale a tre tra FeralpiSalò, Reggiana e Catanzaro. I dettagli

La Supercoppa Serie C 2023 vedrà la partecipazione di FeralpiSalò, Reggiana e Catanzaro. Le tre squadre si contenderanno il titolo di campione della Serie C di quest'anno in un "Girone a 3" formato da gare di sola andata. Il calendario della competizione prevede le seguenti date: Sabato 29 aprile 2023, alle ore 16:30, si affronteranno Catanzaro e FeralpiSalò. Sabato 6 maggio 2023, la squadra che non ha disputato la gara della prima giornata giocherà contro la perdente di quest'ultima gara o, in caso di pareggio, contro la squadra ospitante nella prima giornata.

Infine, sabato 13 maggio 2023, la gara sarà disputata tra le due squadre che non si sono ancora affrontate. In caso di vittoria, saranno assegnati tre punti, un punto in caso di pareggio e zero punti in caso di sconfitta. Questa sarà l'ultima occasione per FeralpiSalò, Reggina e Catanzaro di giocare prima delle vacanze e della preparazione alla prossima Serie B.

La Lega di Serie C ha stabilito le modalità di sfida per la Supercoppa 2023, che sarà l'ultimo atto di questa stagione per le tre squadre partecipanti. La competizione si svolgerà nel rispetto del regolamento, che prevede un girone a tre formato da gare di sola andata. Il vincitore della Supercoppa Serie C si fregierà del titolo di padrone di tutta la Serie C di questa stagione, prima di affrontare la prossima Serie B.

La prima giornata del girone a tre vedrà il match tra Catanzaro e FeralpiSalò il sabato 29 aprile 2023 alle ore 16:30. La seconda giornata, prevista per sabato 6 maggio 2023, vedrà la squadra che non ha disputato la gara della prima giornata affrontare la perdente di quest'ultima gara o, in caso di pareggio, la squadra ospitante nella prima giornata. Infine, la terza giornata, prevista per sabato 13 maggio 2023, vedrà il match tra le due squadre che non si sono ancora affrontate.

Al termine di ciascuna gara, saranno assegnati i punti previsti dal regolamento, ovvero tre punti in caso di vittoria, un punto in caso di pareggio e zero punti in caso di sconfitta. La Supercoppa Serie C rappresenta l'ultimo atto della stagione per le tre squadre partecipanti, prima delle vacanze e della preparazione per la prossima Serie B.





Il comunicato ufficiale della Lega Pro Ecco le date della Supercoppa Serie C 2022-2023

Sono state ufficializzate le date della “Supercoppa di Serie C 2022/23”. Feralpisalò, Reggiana e Catanzaro sono le tre squadre che si sono classificate al primo posto del rispettivo girone e quindi ammesse a partecipare alla 23a edizione della Supercoppa Serie C.

Le tre squadre saranno raggruppate in un “Girone a 3” all’interno del quale si affronteranno in gare di sola andata.

1a giornata – SABATO 29 APRILE 2023, ore 16:30 Catanzaro-Feralpisalò

2a giornata – SABATO 06 MAGGIO 2023

– nella gara della seconda giornata si affronteranno la squadra che non ha disputato la gara della prima giornata e la perdente di quest’ultima gara o, in caso di pareggio, quella che nella prima giornata è stata la squadra ospitante;

3a giornata – SABATO 13 MAGGIO 2023

– la gara sarà disputata tra le due squadre che non si siano affrontate nella prima e nella seconda giornata.

Al termine di ciascuna gara, saranno assegnati tre punti in caso di vittoria, un punto in caso di pareggio e zero punti in caso di sconfitta.



Regolamento

Nel “Girone a 3”, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre, per definire la rispettiva posizione in classifica al termine della Competizione, si terrà conto nell’ordine:

a) della differenza reti nelle gare del “Girone a 3”;

b) del maggior numero di reti segnate nelle gare del “Girone a 3”;

c) del maggior numero di reti segnate nella gara esterna del “Girone a 3”.