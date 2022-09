Calcio: Torino ricomincia a Crotone, 'c'è voglia ripartire'. Sfida da ex per Nicola. Tre giocatori guariti dal Covid

TORINO, 06 MAR - La squadra è falcidiata dal Coronavirus, nonostante la negatività dell'ultima ora di Baselli, Buongiorno e Murru, eppure Davide Nicola non vuole saperne di alibi o di scusanti. "Non conta il problema, ma come reagisci - mette le cose in chiaro il tecnico granata - ed è importante farsi trovare pronti: il Covid non è una passeggiata, ma abbiamo una voglia matta di tornare in campo". Dopo le sfide non disputate contro Sassuolo e Lazio, i granata lo faranno domani pomeriggio a Crotone con una squadra fortemente rimaneggiata. Mancheranno alcuni pezzi grossi come Bremer, Nkoulou, Singo e Belotti, oltre a Linetty, mentre Baselli, Buongiorno e Murru non saranno al top della forma.



"Dobbiamo rimanere concentrati e sereni, senza avere un coinvolgimento mentale negativo e senza pensare a nulla - continua l'allenatore, che affronta per la prima volta la squadra con cui ha centrato una storica salvezza nella stagione 2016-2017 -, ma soltanto con l'obiettivo di riprendere il nostro percorso, che sarà ancora lungo: vedo grande entusiasmo nei ragazzi, domani sarà una battaglia sportiva ed entrambe le squadre vorranno vincere". Le ultime settimane sono state molto particolari al Filadelfia: "Abbiamo lavorato da casa, ma è stato un po' come chiedere a Hamilton di guidare in cortile - è il paragone proposto da Nicola - I cinque giorni di esercizi a domicilio e i tre di allenamenti individuali hanno spezzato un po' il ritmo: chi scenderà in campo, però, rappresenterà al meglio anche chi è ancora invischiato con il Covid".



Ieri è stato il suo compleanno, festeggiato dalla squadra con una torta al quartier generale, ma l'allenatore non vuole regali: "E' una parola che nel vocabolario del Toro non esiste, ogni risultato è frutto del lavoro e del sacrificio". A Crotone, intanto, potrà contare su Sanabria: "Lo conosco bene e so cosa può darmi, sarà utile già in questa prima partita" spiega Nicola, anche se probabilmente l'ex Betis partirà dalla panchina con il ballottaggio Bonazzoli-Verdi per affiancare Zaza. Si respira un cauto ottimismo per le condizioni di Izzo: la lombalgia lo tormenta, ma il centrale è pronto a stringere i denti.