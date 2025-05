Calcio. Ultimo atto della 34ª giornata di Serie B: arbitri ufficiali e sei giocatori squalificati

Tempo di lettura: ~2 min

La Lega B ha reso note le designazioni arbitrali per i recuperi della 34ª giornata del campionato Serie BKT 2024/2025, in programma martedì 13 maggio. Una giornata decisiva, soprattutto in ottica playoff e salvezza. A dirigere le sfide più delicate ci saranno arbitri d’esperienza, come gli internazionali Colombo e Pairetto, impegnati rispettivamente a Castellammare di Stabia e Cittadella.

Nel frattempo, il Giudice Sportivo ha comunicato i provvedimenti disciplinari dopo la 38ª giornata: sei giocatori fermati per un turno, con alcune defezioni che potrebbero pesare sulle ambizioni delle squadre coinvolte.

Ecco il quadro completo delle designazioni, con accanto il nome degli squalificati squadra per squadra.

Brescia – Reggiana

Arbitro: Ghersini

Nessun giocatore squalificato

Cittadella – Salernitana

Arbitro: Pairetto

Cittadella senza Salvi (settima ammonizione)

Salernitana senza Cerri (terza ammonizione)

Juve Stabia – Sampdoria

Arbitro: Colombo

Sampdoria senza Benedetti (squalificato per cumulo di ammonizioni)

Mantova – Catanzaro

Arbitro: Aureliano

Mantova senza Suagher (squalificato tra i tecnici)

Catanzaro con Pontisso ammonito (sesta sanzione)

Modena – Cesena

Arbitro: Marinelli

Modena con Palumbo ammonito (undicesima sanzione)

Cesena con Francesconi ammonito (settima sanzione)

Palermo – Carrarese

Arbitro: Perri

Palermo senza Blin (squalificato per quinta ammonizione)

Carrarese con Capezzi e Cicconi diffidati, Illanes ammonito

Pisa – Cremonese

Arbitro: Giua

Pisa senza Meister (squalificato per quinta ammonizione)

Cremonese senza Bianchetti, Johnsen e Nasti (tutti squalificati), assente anche l’allenatore Stroppa

Sassuolo – Frosinone

Arbitro: Pezzuto

Sassuolo con Berardi diffidato e Laurienté all’ottava sanzione

Frosinone senza squalificati

Spezia – Cosenza

Arbitro: Di Marco

Spezia con Vignali ammonito (settima sanzione)

Cosenza con Sgarbi alla terza sanzione

Sudtirol – Bari

Arbitro: Sacchi

Sudtirol con Martini e Pyyhtia diffidati

Bari con Favilli alla sesta sanzione

Nel vivo della stagione, ogni assenza può fare la differenza. Le scelte degli arbitri e le squalifiche decise dal Giudice Sportivo aggiungono pepe a una giornata che si preannuncia intensa ed emozionante.

Leggi il Comunicato ufficiale